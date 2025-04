ÁREA DE PROTEÇÃO PARA PRÁTICA DO CICLISMO E CORRIDA TERÁ O PERCURSO ALTERADO NESTA QUINTA-FEIRA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, na próxima quinta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, a Área de Proteção para Prática do Ciclismo e Corrida (APPC) na Orla da Atalaia terá seu horário alterado para funcionamento das 5h às 10h e também o percurso: o trecho da avenida Santos Dumont será dividido entre a prática esportiva e a realização da Corrida Nacional do Sesi.

A mudança visa garantir a segurança dos participantes e do público durante o evento.

Segundo o coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, nesse período, a Área funcionará entre a Praia do Havaizinho e o Farol da Orla da Atalaia. Já o percurso da corrida seguirá da Praia do Havaizinho até a Praia da Cinelândia. “O nosso objetivo é permitir a prática esportiva para todos. Estaremos na região dando suporte para que tudo transcorra dentro do previsto”, informa Faro.

A largada da Corrida Nacional do Sesi está prevista para às 7h, ao lado do antigo restaurante Cantina D’Italia. A competição terá um trajeto de até 10 km pela avenida Santos Dumont.

A APPC funciona, normalmente, nas terças e quintas-feiras, das 4h às 6h e também aos sábados e feriados, das 5h às 10h, na Orla da Atalaia. Com uma extensão de 7 km na avenida, considerando ida e volta, o trecho entre o estacionamento da Cinelândia e o farol da Coroa do Meio (sentido praias/Centro) é destinado à prática esportiva por corredores e ciclistas.

Foto: Ana Lícia Menezes