Área para Ciclismo e Corrida funcionará normalmente sábado

Mesmo com a realização do Itaú BBA Ironman 70.3, que será realizado na capital sergipana no próximo domingo, 24, a Área de Proteção para a Prática do Ciclismo e Corrida (APPC), situada na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, funcionará normalmente neste sábado, 23.

“Sábado, os atletas poderão frequentar a APPC normalmente, com todo o conforto e segurança proporcionados pela Prefeitura de Aracaju. É mais uma medida que visa associar o incentivo à prática esportiva com a organização no trânsito local, em benefício dos cidadãos que utilizam o espaço”, assegura o superintendente Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, o tenente-coronel Sílvio Prado.

APPC

A Área de Proteção para a Prática do Ciclismo e Corrida funciona às terças e quintas-feiras, das 4h30 às 6h30, e também aos sábados, das 5h às 10h, na Orla da Atalaia.

Foto: Ascom/SMTT