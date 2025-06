Área para  Ciclismo e Corrida na Orla terá horário alterado dias 19 e 24

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, excepcionalmente, nas próximas quinta-feira, 19, e terça-feira, 24, o funcionamento da Área de Proteção para Prática do Ciclismo e Corrida (APPC), localizada na Orla da Atalaia, será das 5h às 10h. A alteração ocorre devido aos feriados de Corpus Christi, celebrado no dia 19, e São João, no dia 24.

Em dias normais, a APPC opera às terças e quintas-feiras, das 4h às 6h, e aos sábados e feriados, das 5h às 10h. O espaço conta com 7 quilômetros de extensão, ida e volta, entre o estacionamento da Cinelândia e o farol da Coroa do Meio, e é exclusivo para a prática de atividades esportivas como corrida e ciclismo.

Foto: Ana Licia Menezes