Área para Prática do Ciclismo e Corrida, na Atalaia, tem horário alterado

Em virtude do feriadão da Semana Santa e do Dia de Tiradentes, a Área de Proteção para a Prática do Ciclismo e Corrida (APPC), que funciona na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, terá excepcionalmente o seu horário alterado.

O espaço funcionará na sexta-feira, 18, sábado, 19 e segunda-feira, 21, no horário das 5h às 10h.

Após o feriadão, o espaço retoma a sua programação normal, voltando a funcionar às terças e quintas-feiras, das 4h às 6h, e também aos sábados, das 5h às 10h, na Orla da Atalaia.

Com uma extensão de 7 km na avenida, considerando ida e volta, o trecho entre o estacionamento da Cinelândia e o farol da Coroa do Meio (sentido praias/Centro), garante que corredores e ciclistas utilizem a via para prática esportiva.

Foto: Ana Lícia Menezes