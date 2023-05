Areia Branca divulga programação oficial do ‘São João de Pé no Chão

Na noite desta quinta-feira (11) a prefeitura de Areia Branca por meio da Secretária Municipal de Cultura Esporte Lazer e Turismo, anunciou a programação oficial do São João de Pé no Chão de Areia Branca.

Nesta edição a abertura dos festejos juninos acontecerão em dois dias (30 e 31 de maio). A programação festiva retorna no dia 23, 24 de junho (religioso) e se encerra no dia 02 de julho com a tradicional cavalgada.

O São João de Areia Branca é patrimônio cultural e imaterial de Sergipe, através da propositura da então deputada Maria Mendonça. A honraria foi aprovada em junho de 2022.

“Um dos nossos atrativos turístico é o nosso São João e com muita responsabilidade preparamos um evento que entrará mais uma vez para a história do nosso município” disse o prefeito Alan de Agripino.

Programação

30 de maio

Polyana Lins

Unha Pintada

Dennys Andrade

Xand Avião

Iguinho e Lulinha

31 de maio

Vanessinha Mix

Nattan

Juninho Menezes

Tarcísio do Acordeon

Klessinha

Mari Fernandez

Solange Almeida

23 de junho

Fogo na Saia

Danielzinho Jr.

Forró Chique Chique

Lourinho do Acordeon

Jeany Lins e Dedé Brasil

Samyra Show

24 de junho (na praça da igreja matriz)

Show com o Diácono Rômulo

02 de julho

Bafafa (percorrendo as principais ruas da cidade

Danielzinho o Kaceteiro

Alma Gêmea

Piseiro do Cidão

