Arena de games do Sebrae é destaque na abertura da SEALBA

A abertura da arena de games do Agro Game Jam do Sebrae foi destaque no primeiro dia da SEALBA, a maior feira do agronegócio da região. A arena foi inaugurada, contando com 4 equipes compostas por 21 participantes que irão trabalhar no desenvolvimento de jogos durante os próximos dias do evento. O tema da competição é Desmistificando o Agro.

“Estamos em um momento disruptivo com a junção dos games nos pequenos negócios do agro. O agro Game Jam é uma oportunidade única de trazer uma visão inovadora para o agronegócio e fortalecer os negócios de games do estado”, ressaltou Bianca Faria, gestora do projeto.

A equipe vencedora receberá como prêmio uma viagem para o Gamescom 2025, o maior evento de jogos do mundo, com passagem, hospedagem e ingresso inclusos. Já o segundo lugar ganhará a participação no Empretec, programa de capacitação voltado para empreendedores.

“Estamos muito felizes com a participação do Sebrae na SEALBA, especialmente com a abertura do Agro Game Jam. A inovação e o empreendedorismo têm um papel fundamental no fortalecimento do agronegócio sergipano, e essas ações reforçam nosso compromisso em apoiar o desenvolvimento do setor. Esperamos que os participantes aproveitem as oportunidades de aprendizado e negócios que a feira oferece”, afirmou Priscila Felizola, superintendente do Sebrae Sergipe.

Além disso, a abertura da SEALBA contou com dois encontros dos ALIs Rurais, um voltado para o Sul Sergipano e Agreste Central, e outro para o Centro Sul e Baixo São Francisco. Também foi realizada a comercialização de produtos sergipanos no Mercado Sebrae.

Programação dos próximos dias:

06/02 (quinta-feira)

9h – Encontro Coletivo ALI Rural

Alto Sertão

14h – Rodada de Negócios de Alimentos e Bebidas

Para empresas do setor e produtos rurais

07/02 (sexta-feira)

14h – Rodada de Negócios de Alimentos e Bebidas

Para empresas do setor e produtos rurais

08/02 (sábado)

10h – Apresentação de jogos e banca

10h – Rodada de Negócios de Alimentos e Bebidas

Para empresas do setor e produtos rurais

14h – Abertura do GameJam ao público

05 a 08/02 (quarta a sábado)

Mercado Sebrae

Comercialização de produtos sergipanos, das 10h às 20h.

Ascom Sebrae – Foto: Divulgação