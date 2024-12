ARENA GAMER É DESTAQUE NA VILA DO NATAL ILUMINADO 2024; AMBIENTE OFERECE UMA EXPERIÊNCIA DIGITAL COMPLETA

A Vila do Natal Iluminado 2024, na Orla da Atalaia, continua atraindo visitantes com opções para todas as idades. Além da tradicional pista de patinação no gelo, roda-gigante e a novidade da montanha-russa, um dos espaços mais procurados pelos jovens e fãs de tecnologia é a Arena Gamer, que foi sucesso de público durante a Vila da Criança.

Com capacidade para até 25 jogadores simultâneos, o espaço conta com a presença de monitores dentro da arena, além de outros responsáveis pelo controle das filas. A entrada é permitida para crianças a partir de 7 anos. Entre os jogos disponíveis, há óculos de realidade virtual, disponibilizado com exclusividade aos clientes Banese Card.

O ambiente imersivo oferece uma experiência digital completa, com estações de jogos eletrônicos de última geração e simuladores. A arena funciona diariamente, das 17h às 23h, reunindo gamers experientes e iniciantes em um espaço de alta tecnologia e entretenimento.

Para Suyane Santana Lima, que visitou o espaço com a filha Ane Beatriz, de 8 anos, a experiência superou as expectativas. “É interessante que o governo disponibilize espaços assim. Minha filha ficou encantada com as luzes e a diversidade de brinquedos. Ela ama jogos como Roblox e aproveitou muito aqui na arena”, disse.

Desiré Soares, que levou o filho Bernardo, de 7 anos, à Vila do Natal, também destacou a importância do espaço. “Eu insisti para sairmos de casa, porque sei como ele gosta de jogos. Bernardo ficou encantado com a arena gamer e já está animado para jogar Roblox. Esses espaços são importantes para trazer momentos de diversão em família”, afirmou.

O casal Pâmela Barreto, de 21 anos, e Saulo José Feitosa de Sousa, professor e entusiasta de jogos eletrônicos, também aprovou a experiência. Pâmela elogiou a organização e acessibilidade do espaço.“A Arena Gamer ficou incrível. Bem iluminada e atrativa, com muitas opções para todas as idades. É um evento inclusivo e gratuito, o que torna tudo ainda mais especial”.

Saulo complementou, destacando a importância da iniciativa. “Essa aposta do governo em trazer um espaço tecnológico como a arena gamer é excelente. Para quem gosta de jogos de computador, como FPS e sobrevivência, é uma oportunidade única. É um ambiente que democratiza o acesso a equipamentos de alto nível e novas experiências”, destacou.

Outras atrações

Além da Arena Gamer, a Vila do Natal Iluminado 2024 oferece uma programação cultural vasta e diversificada. Outros espaços, como o teatro, o aquário de recreação, as paradas natalinas e a tradicional Casa do Papai Noel, completam o roteiro para toda a família. Com entrada gratuita e programação até o dia 5 de janeiro de 2025, a Vila do Natal Iluminado proporciona momentos inesquecíveis para visitantes de todas as idades.

Vila do Natal Iluminado

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Foto: Igor Matias