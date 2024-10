Arena Gamer é sucesso de público na Vila da Criança, em Aracaju

Na Vila da Criança, evento promovido pelo Governo do Estado entre os dias 7 e 26 de outubro, um espaço tem se destacado pelo sucesso de público: a Arena Gamer. No local, crianças e adolescentes podem curtir uma diversidade de jogos eletrônicos, desde os mais antigos, como o fliperama, até os mais modernos, como os games de realidade virtual. As filas ao redor da arena confirmam a aprovação da população, e no último sábado, 12, teve até contagem regressiva dos que esperavam pela sua vez de jogar.

Quem chegou cedo à Vila da Criança para curtir a Arena Gamer e outras atrações do evento foi Lara Aguiar, de 9 anos, que se divertiu ao lado da prima Loane Mayse, 5, e da mamãe Graciela Ferreira. “Está muito bom. Estou brincando, aproveitando, e consegui jogar meu jogo favorito, Roblox”, contou a pequena Lara.

Assim como ela, Yan de Andrade, 10, aproveitou a Arena Gamer para jogar seu jogo favorito, Fortnite. O pai dele, Kalison, que também é um fã dos jogos eletrônicos, destacou o cuidado com a proteção das crianças no espaço, com o bloqueio de acesso a sites de conteúdo adulto. “Achei bom que tiveram essa preocupação, porque evita que eles vejam conteúdos inadequados”, considerou.

Nesse sentido, uma das monitoras do espaço, Graciele Fernanda, acrescentou que todos os jogos foram criteriosamente selecionados. “Todos os jogos são selecionados, porque tem muitos jogos que não se deve jogar, ainda mais crianças dessa faixa etária, e também nos preocupamos com o bloqueio de sites, justamente para haver esse controle e essa proteção”, reforçou.

Já a estudante Layla Stefanny, 15, que se divertiu com o fliperama e o jogo de realidade virtual, chamou a atenção para o conforto do espaço. “Está muito legal, muito divertido, e como é um espaço climatizado, não fica calor”, disse a jovem.

Na Arena Gamer, há 40 computadores disponíveis para jogos on-line, com cinco opções de jogos. É permitida a entrada de crianças a partir de 8 anos e adolescentes até 16 anos, e cada um tem 30 minutos para jogar.

Vila da Criança

Além da programação artística no teatro e no cinema, a Vila da Criança conta com Arena Gamer, Aquário de Recreação, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade.

O espaço tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Thiago Santos