Arena Samba Clube: a festa que é a cara de Aracaju dia 19 de janeiro

Falta muito pouco para a primeira edição do Arena Samba Clube que acontece dia 19 de janeiro, a partir das 13h, no restaurante 40º Graus, localizado na Avenida Beira Mar 4.040, Farolândia. Os apaixonados por samba podem adquirir o passaporte da felicidade pelo site: www.outgo.com.br.

Um dos eventos mais esperados dos sergipanos, o Arena Samba Clube vem com tudo nesta primeira edição que traz a temática Aracaju valorizando a cultura, o turismo e a gastronomia local, além de evidenciar artistas consagrados do cenário do samba atual como Nona, Lobão e a banda Toda Boa versão samba, que promete ferver a galera presente.

O cantor Nona manda avisar que este show vai ser especial. “Vamos iniciar 2025 com o pé direito fazendo todo mundo se emocionar com o melhor repertório que alguém já viu. Então, não perca tempo que vai ser inesquecível e único, comenta o cantor sergipano Nona.

Texto e foto Lucas Oliver