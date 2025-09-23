Arena Samba Clube celebra 18 anos e traz a Aracaju o grupo carioca Vou Pro Sereno

Evento será realizado no dia 11 de outubro, a partir das 15h, na Orla da Atalaia

O Arena Samba Clube completa 18 anos em outubro e para celebrar a data traz pela primeira a Aracaju o grupo carioca Vou Pro Sereno, um dos maiores nomes do samba e pagode da atualidade, com o projeto “Nada Pra Fazer”, título da canção que fez o grupo se tornar conhecido nacionalmente. O evento acontece no dia 11 de outubro, a partir das 15h, na Praia do Havaizinho, na Orla da Atalaia. Entre as atrações já confirmadas estão Pagode do JM, Toda Boa In Samba e o cantor Eder Malaconi. Os ingressos já estão à venda por meio da plataforma Outgo.

Formado por Alex Sereno, Paulinho Sereno e Rodrigo Tchutchucão, o grupo Vou Pro Sereno soma quase 30 anos de estrada, ultrapassa 900 milhões de streams nas plataformas digitais, reúne 1,9 milhão de ouvintes mensais no Spotify e possui clipes com centenas de milhões de visualizações. O repertório inclui sucessos como “Teu Segredo”, em parceria com Ludmilla, considerada madrinha do grupo, além do projeto “VPS Novelas”, que reviveu trilhas inesquecíveis da teledramaturgia brasileira em ritmo de pagode.

Os ingressos do evento já estão à venda e podem ser adquiridos por meio da plataforma Outgo (outgo.com.br/vou-pro-sereno). O valor promocional do primeiro lote é de R$ 80. Mais informações podem ser conferidas no perfil @arenasambaclube, nas redes sociais.

Sobre o Arena Samba Clube

O Arena Samba Clube é um encontro entre samba e amizade. Com uma proposta que mistura música, cerveja gelada e um ambiente acolhedor, o projeto vem conquistando o público sergipano com edições marcadas pela alegria, no melhor estilo “sinta-se em casa”.

Sob o comando dos empresários Cleyton Santos e Karyna Maynart, o Arena já se consolidou como uma das principais vitrines do samba e do pagode romântico em Sergipe. Nomes como Escandurras, Rodriguinho, Mr. Dan, Tiee, Pagode do Adame, Jefinho, Vitinho e Sousa já passaram pelo palco do evento, que também faz questão de valorizar e abrir espaço para talentos locais.

Serviço

Evento: Vou pro Sereno – Projeto Nara Pra Fazer

Data: 11 de outubro de 2025, a partir das 15h

Local: Orla da Atalaia (Praia do Havaizinho)

Ingressos: outgo.com.br/vou-pro-sereno – 1º lote: R$ 80

Mais informações: @arenasambaclube

Texto e foto NV Comunicação