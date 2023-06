Arena Samba Clube marcará retomada dos shows de pagode em Aracaju

O grupo carioca Pagode do Adame é a principal atração da festa

O Arena Samba Clube, evento que acontece no dia 9 de julho, marcará – após 30 dias de festejos juninos – a retomada dos shows de pagode em Aracaju. A festa acontecerá no Iate Clube com apresentações do grupo carioca Pagode do Adame, da banda sergipana É Diferente e do cantor Nona.

Formado pelos músicos Pablo Adame, Farias, PH Leitte e Didico, o grupo criado em 2019 é destaque pelos projetos audiovisuais “Nosso Pagodão” e “Pagode do Adame na Praia”, que atingiram milhões de visualizações no Youtube. Nas plataformas de música, o single autoral “Dá seu jeito” marca a nova fase da carreira e reafirma a identidade musical do grupo. Essa é a primeira vez que o grupo de São Gonçalo (RJ) se apresentará na capital sergipana.

A nova edição do Arena Samba Clube também contará com apresentações especiais de atrações sergipanas: o grupo “É Diferente” e o cantor Nona, destaques em Sergipe pelo talento, pela irreverência e pelos shows repletos de sucessos do samba e do pagode romântico.

Os ingressos do 1º lote para o Arena Samba Clube estão à venda no site Guichê Web e também no Araras Praias Hotel, localizado na avenida Rotary, nº 125, na Orla de Atalaia. Mais informações estão disponíveis por meio do telefone (79) 99952 2944.

Arena Samba Clube

O Arena Samba Clube reúne uma galera apaixonada pela mistura de samba, amigos e cerveja gelada. No melhor estilo “sinta-se em casa” e com shows de artistas do samba e do pagode romântico, o evento é marcado pelo clima de descontração, alegria, diversão e amizade. As últimas edições foram realizadas no Parati Beach Club, no rooftop do Araras Praia Hotel e na Vibe Music Lounge.

