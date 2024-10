Arlete Salles comemora 65 anos com espetáculo em Aracaju

‘Ninguém dirá que é tarde demais’ é o nome do espetáculo que Arlete Salles apresentará em Aracaju no próximo dia 13 de outubro, no Teatro Tobias Barreto, às 20 horas. Completando 65 anos de carreira, Arlete volta aos palcos com texto de Pedro Medina, seu neto, com quem também contracena na comédia.

Além de Pedro, o filho de Arlete – Alexandre Barbalho – e o amigo Edwin Luisi também estão no elenco. A direção é de Amir Haddad, outro grande parceiro de Arlete. O título da comédia ‘Ninguém Dirá Que é Tarde Demais’, foi inspirado na canção O Último Romance, da banda Los Hermanos. A peça conta a história de Luiza (Arlete Salles) e de Felipe (Edwin Luisi), vizinhos de prédios diferentes, com paredes grudadas, e estão muito sensíveis às questões da Covid-19, às questões financeiras, aos problemas domésticos e começam a implicar um com o outro sem saber a identidade de cada um.

Com leveza, a dimensão da solidão desses dois septuagenários é abordada.

“Estou navegando em sentimentos diversos e emoções fortes. Sinto muita felicidade e admiração em ver o meu neto se aproximando dessa profissão, crescendo de forma potente. Estamos aqui ousadamente, indo juntos para o palco. Não apresentaria meu neto como dramaturgo, se não tivesse confiança no talento dele”, conta Arlete.

Foto assessoria

Por Sheila Dias