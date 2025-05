Aroldo Franca diz que Fábio Mitidieri faz um governo voltado ao desenvolvimento

Quem esteve no Podcast Podemais, do de Heliomarto Rezende, foi o Dr Aroldo Franca, CEO da Valor Imobiliário.

Durante o bate papo descontraído, o empresário Dr Aroldo Franca falou sobre suas visitas há 60 países pelo mundo e comentou que “viajar é limpar a alma, isso porque conhecemos culturas diferentes, métodos de empreendimento renovadores”, disse.

Ele comentou que quando pode comenta com os gestores e dá dicas de melhorias para o nosso estado no setor de construção e desenvolvimento, bem humorado falou do programa de incentivo ao esporte que a Valor faz e que vai crescer mais ainda.

“Já temos resultados surpreendente como a ganhadora da etapa do vôlei de praia que foi aqui em Aracaju, patrocinamos vários esportes e atletas”, disse o CEO, falando que a pedido do apresentador Heliomarto apoiar um garoto chamado Fezinho de 11 anos que faz o esporte vaquejada. Aroldo Franca prontamente disse que os pais poderiam ligar pra ele que iria conversar com o sonhador garoto que ama o esporte.

Dr Aroldo Franca concluiu dizendo que o Governador Mitidieri vem fazendo um governo voltado ao desenvolvimento do estado, e citou as pontes “que vai trazer um desenvolvimento muito grande para nosso estado, gerando emprego e renda para nosso povo”, disse.