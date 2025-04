Arquidiocese anuncia Missa em sufrágio do Papa e início da novendiali

A Arquidiocese de Aracaju informou nesta terça-feira (23), um comunicado oficial convocando o clero, religiosos e fiéis para a celebração da Missa em sufrágio da alma do Papa Francisco. A cerimônia será presidida pelo arcebispo metropolitano, Dom Josafá Menezes da Silva, na Catedral Metropolitana, no sábado, 26 de abril, às 9h30.

O momento simboliza a comunhão da Igreja local com a Igreja universal, sendo realizado no mesmo dia em que ocorre a tumulação dos restos mortais do Papa Francisco, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, por volta das 13h (horário local). Como expressão de luto e unidade, Dom Josafá solicita que os sinos das Igrejas Matriz repiquem em toques fúnebres às 8h (horário de Brasília).

A celebração também dará início ao tradicional período da novendiali, nove dias consecutivos de oração e luto após o falecimento de um papa. Durante este tempo, a Arquidiocese realizará a oração do Santo Terço diariamente, às 16h, na Catedral Metropolitana. O arcebispo convida todo o clero, paróquias e expressões eclesiais a promoverem momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, horas santas e demais expressões devocionais.

“Trata-se de um tempo de súplica, memória e gratidão a Deus pelo dom da vida, do testemunho evangélico e do ministério apostólico de Sua Santidade o Papa Francisco”, escreveu Dom Josafá no comunicado.

Ele destacou ainda a humildade, coragem e ternura com que o pontífice conduziu a Igreja, anunciando “com vigor, humildade e ternura a beleza do Evangelho e a infinita misericórdia de Deus”.

Por Layla Kamila – Assessoria de Comunicação.