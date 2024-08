Arquidiocese de Aracaju festeja a Semana Nacional da Família

A Arquidiocese de Aracaju se prepara para celebrar, de 11 a 17 próximo, a Semana Nacional da Família. Este evento será pontuado com várias ações organizadas pela comissão arquidiocesana da Pastoral Familiar. A Missa de envio acontecerá no dia 10, às 16h30, na Catedral Metropolitana.

Neste ano, haverá duas caminhadas com as famílias. A primeira, no dia 17 de agosto, às 19h, partindo da paróquia São Marcos Evangelista (Conjunto Marcos Freire 1) e culminando na paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat (Jardim Piabeta). A segunda caminhada está confirmada para o dia 18/8, às 15h, na Barra dos Coqueiros, com concentração na praça Prisco Viana.

A Semana Nacional da Família será iluminada pelo tema “Família e Amizade”, e o lema “Amizade, uma forma de vida com sabor do Evangelho”. O subsídio “Hora da Família” será trabalhado pela Pastoral Familiar nas paróquias e residências.

Preparação nas paróquias

Várias comunidades paroquiais estão realizando eventos preparatórios para a Semana da Família. A paróquia Nossa Senhora das Graças, em Feira Nova-SE, por exemplo, irá promover, neste sábado, 3 de agosto, às 19h30, a recitação do Terço Luminoso, em uma caminhada penitencial pelas ruas da cidade. O padre Mardônio Alves, pároco, dirige um convite especial a todo o povo de Deus.

Fonte e foto: Arquidiocese de Aracaju