Arquiteta sergipana cria tapete inspirado no traçado urbanístico de Aracaju

Lançamento acontece nesta terça-feira, 21 de outubro, no Palácio de Veraneio, palco da CASACOR 2025

Em uma noite que promete unir história, identidade, design e inovação, a arquiteta sergipana Hertha Dantas apresenta sua mais nova criação: um tapete criado para a marca Tapetah, que evoca o rigor geométrico do plano original da capital Aracaju. A peça integra a coleção “Abraça Brasil – Minhas Origens” e leva o bom gosto e a cultura sergipana para todo o país.

Construído com bouclê de alto padrão e bordados, o tapete retrata o desenho urbanístico feito em 1855 por Sebastião José Basílio Pirro, conhecido como Quadrilátero de Pirro. O traçado feito pelo engenheiro é caracterizado por ruas e quarteirões organizados em linhas retas e simetria, tornando-se símbolo de modernidade banhada pelos rios Sergipe e Vaza Barris.

Originalmente, a peça criada por Hertha Dantas abraça os tons de marrom e tem detalhes em azul. O desenho e as cores remetem ao tabuleiro de xadrez e à terra e acentuam a sensação de conforto. “Este tapete sintetiza minhas origens e o modo como o desenho urbano molda o morar. O design minimalista convida as pessoas a caminharem pela história de Aracaju e por seus desejos de viver bem”, revela Hertha Dantas ao explicar que a peça está disponível para todo o Brasil e pode ter tamanhos e cores personalizados.

O lançamento acontece nesta terça-feira, 21 de outubro, das 18h às 21h, em evento para convidados no Palácio de Veraneio, cenário da 5ª edição da CASACOR em Sergipe. A apresentação será no ambiente “Gabinete do Governador – Entre Linhas”, assinado pela arquiteta, e estarão presentes a CEO da Tapetah, Ângela Leal, e a representante da revendedora oficial em Sergipe, Lane Ferreira, do Atelier Decor.

“Na coleção Abraça Brasil reunimos vozes e olhares que representam todos os estados. O tapete de Hertha capta de maneira singular o espírito elegante e singular do sergipano”, destaca Claudia Albertini.

A edição 2025 da CASACOR promove o reencontro da população com o Palácio de Veraneio, desativado desde 2018. Ao abrir as portas de uma das edificações mais emblemáticas de Aracaju, a mostra propõe uma aproximação entre patrimônio, cultura, inovação e bem-viver e brinda os visitantes com 31 ambientes assinados por renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas. A peça criada por Hertha Dantas para a Tapetah é um dos destaques do evento e chega como manifesto desse encontro entre origem, sonho e morada.

Foto: Arquivo pessoal da arquiteta – Lotti+Caldas Comunicação