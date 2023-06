Arraiá da Barra 2023 acontece nos dias 9, 10, 18, 23 e 24 de junho

Uma das festas mais aguardadas do ano está chegando na Barra dos Coqueiros. A Prefeitura do município, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e de Turismo, realizará nos dias 9, 10, 18, 23 e 24 de junho o Arraiá da Barra 2023. A programação completa do evento promete trazer muita música, com shows de artistas locais e nacionais, tradições nordestinas e competições para animar a população.

O Arraiá da Barra terá início nesta sexta-feira, 9, com apresentações musicais que vão agitar o público na Praça de Eventos Ana do Forró, no Conjunto Prisco Viana, a partir das 20h. Comandam os shows no primeiro dia de festejos as bandas Casaca de Couro, seguida por Fogo na Saia, Luanzinho, Matheus Fernandes e Jonas Esticado.

No sábado, 10, as bandas Bete Evanny, Alma Gêmea, Jeanny Lins & Dedé Brasil, Márcia A Fenomenal e Luan Estilizado darão continuidade às celebrações.

Concursos

Além das apresentações musicais, o Arraiá da Barra contará com duas competições tradicionais da cultura barracoqueirense e nordestina. No dia 18 de junho, na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal João Cruz, haverá o Concurso de Quadrilhas, trazendo o colorido das danças típicas para a festividade.

Já no dia 23 de junho, véspera de São João, será realizado o Concurso de Rua Mais Enfeitada, em que os moradores da Barra dos Coqueiros se empenham para decorar suas casas e ruas com elementos juninos, na expectativa de ganhar prêmio de R$ 3.000,00 para o primeiro colocado, R$ 1.500,00 para o segundo colocado e R$ 1.000,00 para o terceiro colocado.

Casamento e cavalgada

Uma das tradições mais esperadas do período junino da Barra dos Coqueiros, o Casamento de Tabaréus junto com a cavalgada também está confirmado neste ano. A festividade irá acontecer no dia 24 de junho, com apresentações musicais de Danielzinho Kaceteiro e Gilvan do Rojão, que começarão à tarde e seguirão pela noite.

“Todos os preparativos para o evento já estão em andamento, incluindo a montagem da infraestrutura para o shows, e a expectativa é de que o Arraiá da Barra atraia um grande número de pessoas, tanto moradores quanto visitantes de outras cidades do estado. A população aguarda ansiosamente por essa festa”, afirma o secretário municipal de Turismo da Barra dos Coqueiros, Sissinho Moura.

Com uma programação diversificada e repleta de atrações para todos os públicos, o Arraiá da Barra se consolida como um evento de destaque na Região Metropolitana de Aracaju e no estado de Sergipe. É o que enfatiza o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo.

“A festa junina é uma tradição que celebra a cultura nordestina, com suas músicas, comidas típicas e danças tradicionais, e o nosso Arraiá da Barra se destaca como uma oportunidade de fortalecer essas tradições e proporcionar momentos de diversão e alegria para todos. Além do mais, nossos festejos movimentam a economia de nossa cidade”, destaca Alberto Macedo.

PROGRAMAÇÃO DO ARRAIÁ DA BARRA 2023

09/06 – Shows

Praça de Eventos Ana do Forró, no Prisco Viana

20h – Casaca de Couro

22h – Fogo na saia

00h – Luanzinho

02h – Matheus Fernandes

04h – Jonas Esticado

10/06 – Shows

Praça de Eventos Ana do Forró, no Prisco Viana

20h –Bete Evanny

22h – Alma Gêmea

00h – Jeanny Lins & Dedé Brasil

02h – Márcia A Fenomenal

04h – Luan Estilizado

18/06 – Concurso de quadrilhas

Quadra Poliesportiva da Escola Municipal

23/06 – Concurso de Rua mais Enfeitada

Ruas da Barra dos Coqueiros

24/06 – Casamento do Matuto

Saída na Quadra Poliesportiva Capitão Juca

16h – Danielzinho Kaceteiro

20h – Gilvan do Rojão

Fonte e foto assessoria