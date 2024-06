Arraiá da Barra começa na sexta, 7, com Limão com Mel, Priscila Senna, Manu Bahtidão

Está quase tudo pronto para o Arraiá da Barra 2024. A Prefeitura da Barra dos Coqueiros, através das Secretarias Municipais da Cultura e do Turismo, prepara um dos maiores festejos do município. Com 20 atrações musicais nacionais, sergipanas e barracoqueirenses, o evento começa nesta sexta-feira, 7, na Praça de Eventos Ana do Forró, no Conjunto Prisco Viana. O final de semana (dias 7, 8 e 9) será marcado por grandes shows, como Limão com Mel, Priscila Senna, Luan Estilizado, Manu Bahtidão e Magníficos.

Abertura do Arraiá

Quem dará o pontapé inicial do Arraiá da Barra 2024 nesta sexta será a cantora prata da casa Bete Evanny, a partir das 21h, em seguida sobe ao palco o cantor sergipano Luanzinho Moraes para delírio dos forrozeiros.

Uma das principais atrações musicais do primeiro dia do Arraiá será Limão com Mel. Com mais de 30 anos de carreira e liderada, atualmente, pelos cantores Edson Lima e Adma Andrade, a banda pernambucana promete reviver sucessos como “Toma Conta de Mim”, “Porque não vê”, “Anjo Querubim” e “Janeiro a Janeiro”.

A partir das 3h da manhã, a cantora Samyra Show, que tem mais de 20 anos de carreira, encerrará a primeira noite de festejos com sua alegria, balanço e curtição. Um diferencial nesta edição do Arraiá da Barra serão as apresentações durante os intervalos das atrações principais. Na sexta, o comando será de Douglas Gavião.

2ª noite de festa

Os grandes shows do Arraiá da Barra irão continuar neste sábado, 8, a partir das 21h. A primeira atração a se apresentar será a banda sergipana Cintura Fina, com todo o seu molejo do forró. Os intervalos da segunda noite de festa serão animados pela cantora Mallu Souza.

Às 23h, o Arraiá da Barra receberá a cantora pernambucana Priscila Senna, que promete cantar seus maiores sucessos, como “Alvejante” com Zé Vaqueiro, “Mexeu Comigo” com Márcia Fellipe, “Cachorro combina com Cadela” com Naiara Azevedo e “Rei das Mentiras”.

A noite de sábado do Arraiá promete. Depois de Priscila, será a vez de Fogo na Saia. A banda sergipana comandada por Xande Melo e Nanda Kaprity embalará os forrozeiros a partir de 1h.

Às 3h, os festejos da Barra ficarão sob comando do acordeonista, cantor e compositor Luan Estilizado, com seus sucessos “Pindaíba”, “É só Oi e Tchau”, “Galera do Interior”, entre outras. O cantor, atualmente, também faz parte do projeto “A Vontade”, ao lado de Raí Saia Rodada e Zezo Potiguar, que traz grandes sucessos brasileiros em versão de forró.

Dia da Manu Bahtidão

O domingo, 9, promete atrair uma multidão para a Praça Ana do Forró. A festa vai começar a partir das 20h, com a banda Farra de Barão. Em seguida, Manu Bahtidão – uma das atrações mais esperadas do Arraiá da Barra 2024 – sacode o público. Os intervalos serão comandados por Dan Vasconcelos.

Manu Bahtidão estourou nacionalmente em 2023 ao emplacar o hit “Daqui Pra Sempre”, com Simone Mendes, alcançando o topo da parada Billboard Hot 100 do Brasil e a 4ª posição da parada do Spotify Brasil. Outro grande hit da cantora é “Abismo” com Mari Fernandez.

Outra grande atração de domingo é a banda Magníficos, a partir da meia noite. O grupo de forró eletrônico liderado atualmente pelos cantores Fernando Frajola e Samara Souto, irá cantar grandes sucessos: “Me Usa”, “Apaixonada”, “Carta Branca”, “Cristal Quebrado” e muito mais. Às 2h, caberá a Liene Show, a rainha dos paredões, encerrar o final de semana de shows na Barra com os hits “Não Passa de Ex”.

Mais festas

O Arraiá da Barra 2024 continuará ao longo do mês de junho. No dia 22, na Praça Ana do Forró, terá concurso de quadrilhas juninas. No dia 23, a Barra terá o Concurso da Rua Mais Bonita. E, no dia 24, será a vez da tradicional Cavalgada e Casamento dos Tabaréus, com shows de Geninho Batalha, Daniel Kaceteiro, P10, Gilvan do Rojão, e Íkaro Mendes, com concentração na Avenida Projetada.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

7 de junho

21h – Bete Evanny

23h – Luanzinho Moraes

01h – Limão com Mel

03h – Samyra Show

Intervalos – Douglas Gavião

8 de junho

21h – Cintura Fina

23h – Priscila Senna

01h – Fogo na Saia

03h – Luan Estilizado

Intervalos – Mallu Souza

9 de junho

20h – Farra do Barão

22h – Manu Bahtidão

00h – Magníficos

02h – Liene Show

Intervalos – Dan Vasconcelos

