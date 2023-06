Arraiá da Barra movimenta economia da Barra dos Coqueiros

O Arraiá da Barra – evento promovido pela Prefeitura Municipal – ainda não começou oficialmente na Barra dos Coqueiros, mas uma coisa é certa: a movimentação da economia por meio da geração de empregos temporários e o aumento de fluxo no comércio local. A estimativa é de que sejam gerados mais R$ 5 milhões dentro do município somente nos dois primeiros dias de shows dos festejos.

Durante as duas noites de shows do Arraiá da Barra, nesta sexta-feira e sábado, 9 e 10, a expectativa é de que 30 a 40 mil pessoas compareçam à Praça de Eventos Ana do Forró para curtir os shows de Matheus Fernandes, Jonas Esticado, Márcia A Fenomenal, Luan Estilizado e muito mais. As pousadas e hotéis do município também estão com mais de 50% de quartos reservados.

Para atender todo esse público, 58 vendedores de bebidas, incluindo de barracas de drinks, 34 de comidas, além de vendedores de guloseimas, gelo e brinquedos, totalizando cerca de 100 ambulantes, foram cadastrados pela Secretaria Municipal de Cultura para comercializar nos dois dias de festa.

“Além de uma festa que incentiva a cultura em nossa cidade, o Arraiá da Barra é um grande estímulo para o comércio local. É uma oportunidade de incrementar a renda familiar de dezenas de barracoqueirenses e, fora isso, aumenta o fluxo de vendas. São mais clientes em salões de beleza, estabelecimentos que vendem bebidas e comidas típicas, mais hóspedes em pousadas e hotéis. Para a nossa gestão, dá gosto de ver o nosso povo se divertindo e ainda empreendendo, tendo retorno financeiro graças aos festejos organizados pela Prefeitura”, ressalta o prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo.

Arraiá da Barra 2023

A Prefeitura Municipal preparou uma programação especial para o Arraiá da Barra 2023, festejos juninos da Barra dos Coqueiros, que contará com dois dias de grandes shows, entre outros eventos.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO

09/06 – Shows

Praça de Eventos Ana do Forró, no Prisco Viana

20h – Casaca de Couro

22h – Fogo na Saia

00h – Luanzinho

02h – Matheus Fernandes

04h – Jonas Esticado

10/06 – Shows

Praça de Eventos Ana do Forró, no Prisco Viana

20h – Bete Evanny

22h – Alma Gêmea

00h – Jeanny Lins & Dedé Brasil

02h – Márcia A Fenomenal

04h – Luan Estilizado

18/06 – Concurso de Quadrilhas Juninas

Quadra Poliesportiva da Escola Municipal João Cruz

23/06 – Concurso da Rua mais Enfeitada

Ruas da Barra dos Coqueiros

24/06 – Casamento dos Tabaréus

Saída na Quadra Poliesportiva Capitão Juca

16h – Danielzinho Kaceteiro do Forró

20h – Gilvan da Rojão

Fonte e foto assessoria