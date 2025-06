Arraiá do Café leva forró e tradição ao Café da da Gente Sergipana com show da banda Gota Serena

O mês de junho começa em clima de festa no coração de Aracaju. Na sexta-feira, 06 de junho, às 20h, o espaço cultural do Café da Gente Sergipana — anexo ao Museu da Gente Sergipana — será palco do Arraiá do Café, com um show especial da banda Gota Serena, trazendo o autêntico forró pé de serra para celebrar a cultura nordestina.

Com um repertório repleto de clássicos do forró tradicional e homenagens a grandes mestres como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, a Gota Serena promete aquecer o público com muito xote, baião e arrasta-pé. A banda é formada por André Leite (sanfona), João Alberto (violão), Tom Toy e Ítalo (percussão), e os vocais marcantes de Renatinha e Sullyvan, numa formação que valoriza a essência e a alegria das festas juninas.

O Arraiá do Café faz parte da programação especial do Café da Gente Sergipana, espaço reconhecido por unir gastronomia, arte e música em um ambiente acolhedor e de forte identidade cultural. O show é uma excelente oportunidade para moradores e turistas vivenciarem o clima junino com qualidade musical e cenografia típica, em um dos pontos mais charmosos da capital sergipana.

Ingressos antecipados já disponíveis: Primeiro lote promocional: R$50

À venda pelo Sympla (link na bio do Instagram @nossodomproducoes) ou via PIX, solicitando a chave pelo WhatsApp: (79) 99854-1330

Mais informações:

(79) 98138-3594

@nossodomproducoes

Produção: Nosso Dom Produções

Texto e foto assessoria