‘Arraiá do Jobim’ acontece nesta quarta-feira, dia 30, em Aracaju

Já no clima das festas juninas, a edição 2025 do aguardado “Arraiá do Jobim” está chegando e já acontece nesta quarta-feira, 30, véspera de feriado. A partir das 20 horas, o forró vai tomar conta do Iate Clube de Aracaju com nomes de respeito da música regional, em uma noite que promete entregar muita animação e clima junino.

Com apresentações de artistas como Luanzinho Moraes, Igor Ativado, Danielzinho Junior, Victor Sena e Banda Zé Tramela, além da participação especial de Reinan Santos, o evento marca a abertura do calendário de festas juninas na capital sergipana.

Em sua sétima edição, o Arraiá já se tornou tradição entre os aracajuanos e a organização do evento afirma que esta será mais uma grande festa. “Mais uma vez dando o ‘start’ no calendário de festas de São João da nossa cidade. Estamos extremamente entusiasmados e felizes em promover mais uma edição desse festejo. Os últimos anos foram incríveis e vamos manter esse alto padrão”, afirmou David Fonseca, um dos organizadores.

Foi anunciada, também, uma promoção exclusiva para esse evento: aniversariantes dos meses de abril e maio que trouxerem 10 amigos pagantes terão direito a uma entrada de graça, uma vodka nacional e um bistrô no local. A oferta vale para quem adquirir o ingresso de maneira antecipada via pix no número (79)99979-3636 e os ingressos (físicos) estão disponíveis nos restaurantes Cordel Culinária e La Vista Restobar, na Auto Peças Macedo (Av. Hermes Fontes) e na loja LS Grifes, além do site https://outgo.com.br/arraia-do-jobim-. Valores a partir de R$70 no segundo lote.

Serviço

Evento: Arraiá do Jobim

Data: 30 de abril de 2025 (quarta-feira) a partir das 20h

Local: Iate Clube de Aracaju

Ingresso: https://outgo.com.br/arraia-do-jobim-

Martins Assessoria de Comunicação