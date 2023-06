Arraiá do Povo 2023 já deixa saudade em sergipanos e turistas

Às vésperas dos últimos dias de programação do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, o clima já é de saudade para sergipanos e turistas que prestigiam o espaço desde o dia 1º de junho. O evento que se encerra neste sábado, 1º de julho, já deixa uma marca na memória dos frequentadores, seja pelas apresentações artísticas, músicas, comidas típicas e alegria contagiante que tem sido predominante durante todas as noites de festa.

E esse clima de encerramento tem deixado um gostinho de quero mais na vendedora Isadora Cristina Santos da Silva. “A organização e segurança está maravilhosa, como também as atrações. Infelizmente, está acabando, nem tudo é para sempre. Vamos aguardar agora para o ano que vem. Vai deixar saudade, foi um evento marcante tanto paras as pessoas que vêm curtir como as que vêm trabalhar”, evidenciou.

Outra que compartilha do mesmo sentimento é a estudante Kemily Alves dos Santos, que já perdeu as contas de quantas noites foi com a mãe Karina Vanessa ao Arraiá do Povo. “Já vim pra Dorgival, Joelma, Tarcísio, Zezo, Sergival, gostei de todos. A programação está muito boa, se eu pudesse tinha vindo para todos dias”, disse a estudante que pretende comparecer até o fim da programação. “Amanhã vai ter Mestrinho e Zé Ramalho e vou estar presente também.

Para Adriele Ferreira, o Arraiá do Povo 2023 se consolida como uma dos melhores festejos juninos do estado. “Vim mais de cinco vezes, gostei de Tarcísio e Zé Vaqueiro. Já estou com saudade de tudo. Por mim, teria até o final do ano”, revelou a estudante.

As amigas Tauane Cristine e Arlinda Vieira se conheceram no Arraiá do Povo, no primeiro dia da festa e nos demais dias se encontram sempre na grade em frente ao palco. Para Taune, o evento já está com gostinho de saudade. “Hoje é meu quinto dia e vou vir amanhã também. Vai deixar muita saudade, queria que se prolongasse mais, porque é muito bom o forró daqui, tem cantores muito bons e eu amei”, revelou a estudante.

Arlinda também vai sentir falta do forró autêntico e tradicional que ecoou durante os dias de programação. “Na maioria dos dias, estava aqui. Vou ficar com muita saudade. Esse ano foi muito bom e o Governo de Sergipe está de parabéns pela organização, segurança, ornamentação, equipe, tudo maravilhoso. Os shows estão maravilhosos e as atrações perfeitas”, contou a criadora de conteúdo digital.

O Arraiá do Povo vai deixar saudade também para o vendedor Fabrício Ramos, que tem garantindo um bom lucro com a venda de bebidas nos 30 dias de forró. “Vim todos os dias e está dando para retirar uma renda boa mesmo! Está sendo muito bom, dá para tirar um lucro a mais, queria que tivesse o ano todo porque o lucro é totalmente diferente das outras festas”.

Rua São João

Mesmo com o fim da programação do Arraiá do Povo 2023, os sergipanos e turistas têm a disposição uma atração dedicada ao melhor das tradições juninas na Segundona do Turista na Rua São João, a partir das 18h30. Programação acontece todas as segundas-feiras, durante todo o ano, com apresentações de quadrilhas juninas, bandas e artistas locais, além de barracas de comidas típicas e artesanato. A atração faz parte de uma série de políticas públicas do Governo do Estado voltadas para a cultura do forró, turismo e economia criativa e a valorização dos artistas sergipanos, fomentando assim o título de Sergipe como o país do forró.

País do forró

Este ano o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, são mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Moema Costa