Arraiá do Povo 2025 atrai público de mais de 32 mil pessoas na véspera do feriado de Corpus Christi

A arena de shows, na Orla da Atalaia, em Aracaju, foi cenário de mais uma noite de muito forró, diversão e alegria para sergipanos e turistas. Nesta quarta-feira, 18, a programação contou com os shows de Skama de Peixe, Batista Lima, Mastruz com Leite, Tuca Velloz e Alma Gêmea, que contagiaram os mais de 32 mil forrozeiros que foram curtir o Arraiá do Povo 2025, evento realizado pelo Governo do Estado.

Para abrir a noite, não poderia haver outra atração senão a Skama de Peixe, banda formada por quatro irmãos de Roraima, mas que se considera sergipana de coração. “É um grande prazer para nós estarmos mais uma vez trabalhando no Arraiá do Povo e, hoje, abrindo. Estamos com um repertório de muita alegria, muita música boa, muita sanfona, muito forró. Agradeço ao Governo de Sergipe e a todo mundo que veio curtir o nosso trabalho. Estamos muito felizes por retornar a esse grande evento que fomenta a cultura do nosso país, do nosso nordeste e dos nossos artistas sergipanos”, expressaram.

O Palco Rogério recebeu mais uma vez Batista Lima, artista que tem um público fiel e uma história de longa data com Sergipe. “Eu tinha 20 anos quando cheguei aqui e fui abraçado da mesma forma que sou até hoje. Esse carinho não mudou, pelo contrário, só aumentou. Este mês fiquei muito feliz em estar duas vezes aqui. Estive no Arrastapé do 18 e, agora, estou voltando novamente ao Arraiá do Povo. Estar nesta festa, realizada pelo Governo do Estado, é uma honra para mim. Eu só tenho a agradecer por tudo nesses 36 anos”, relata.

Com um forró que marcou e continua a marcar gerações, Mastruz com Leite, conhecida como a banda mãe do forró, apresentou um repertório especial, digno dos seus mais de 30 anos de história. “Para nós, é sempre é um presente estar no país do forró, aqui em Sergipe, especialmente em Aracaju, para participar de mais uma edição do Arraiá do Povo. Nossos shows aqui são sempre inesquecíveis, com muito arrasta pé, muitas músicas que ficaram eternizadas na vida e no coração de cada nordestino, de cada forrozeiro”, destacam.

Para fechar a noite o aracajuano Tuca Velloz levou o seu forró raiz para a sua terceira participação consecutiva no maior arraiá à beira-mar do Brasil. “É uma alegria absurda e uma responsabilidade sem tamanho! A gente sabe que o Arraiá do Povo é um dos maiores eventos que a gente tem no país. E, estar em uma grade dessa, como sergipano, me deixa muito feliz. É uma festa brasileira, uma festa nossa e o público sempre abraça o nosso repertório e o nosso sonho”, diz.

Palco 360°

Frente a frente com o público, em um espaço que permite grande interação, a banda sergipana Alma Gêmea assumiu o Palco 360° e garantiu os shows durante os intervalos. “Eu agradeço ao Governo de Sergipe pois a gente está muito feliz de estar marcando presença em uma festa da grandiosidade do Arraiá do Povo. A banda Alma Gêmea trouxe muita música boa para a galera dançar e arrochar. É uma alegria estar junto do público, dos sergipanos e dos turistas que vêm participar para sentir um pouquinho do clima dos festejos juninos do Nordeste, que é diferenciado e não tem igual. Todo mundo comemora no nosso Brasil, só que aqui realmente é fantástico” completa.

Público satisfeito

Curtindo o maior arraiá à beira-mar do Brasil em família, a mineira Ana Paula Borges manifestou a alegria e satisfação em conhecer mais do estado e do São João sergipano.”Eu estou achando maravilhoso, eu nunca tinha participado de uma festa tão grande, tão imensa e com tantas atrações. Eu estou até muito interessada em me mudar para cá agora. Eu trouxe meus sobrinhos e eles estão extremamente animados, correndo para lá e para cá. Eu me sinto absolutamente tranquila por ver o cuidado e a segurança em todos os cantos”, revela.

Já o casal baiano Fátima Berger e Antônio Oliveira tem uma casa em Aracaju e retornou à capital para aproveitar os 60 dias de forró no Arraiá do Povo. “É nosso segundo ano aqui e é sempre maravilhoso, as atrações são ótimas e isso convida a gente a participar. As mudanças no espaço este ano foram muito boas, a melhora está bastante visível. A gente espera por uma noite excelente”, contaram ambos.

Provando que curtir em grupo é sempre melhor, as amigas sergipanas Marlise Hora, Mônica Ferreira e Neide Moreira vieram juntas curtir mais uma noite do evento. “Sergipe é o país do forró! Então, todos os anos, nós estamos aqui na e na Vila do Forró. Este ano ficou ótimo. A localização do palco ficou melhor, inclusive o som. O espaço físico também está mais amplo e maravilhoso, a gente se locomove com muita facilidade. Obrigada ao Governo do Estado porque, realmente, está de parabéns. As atrações, tanto as nacionais como as da nossa terra, estão maravilhosas”, avaliam.

País do Forró

