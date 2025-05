Arraiá do Povo 2025 estreia com público de mais de 32 mil pessoas  na Orla da Atalaia, em Aracaju

O clima junino tomou conta dos sergipanos com a abertura do Arraiá do Povo 2025, na noite desta sexta-feira (30).

Realizado pelo Governo do Estado, o evento levou mais de 32 mil pessoas à Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, para curtir os shows de Calcinha Preta, Zé Vaqueiro, Fogo na Saia e Zé Tramela. A estreia deu a largada aos 30 dias do maior São João à beira-mar do Brasil, que reafirma Sergipe como o ‘país do forró’.

A edição deste ano do Arraiá do Povo conta com diversas melhorias. O Governo do Estado ampliou o espaço da arena de shows e o volume de entradas. Além disso, o palco para os shows possui 46 metros de extensão, dez metros a mais que em 2023, e o evento agora possui a House Mix e o palco 360º. As ações visam proporcionar mais conforto, segurança e acessibilidade para quem vai aproveitar o maior festejo junino de Sergipe.

Uma das atrações mais esperadas da noite, Zé Vaqueiro destacou a recepção e o carinho do público sergipano. Para ele, começar a temporada de shows do São João no Arraiá do Povo representa um momento muito especial. “Também estive na edição do ano passado, e foi um show maravilhoso. Tenho um apreço muito grande por esse povo abençoado de Sergipe, porque sempre somos muito bem-recebidos aqui. É uma animação total”, avaliou ele.

Banda marca registrada de Sergipe, Calcinha Preta subiu ao palco após a apresentação empolgante de Zé Vaqueiro para embalar o público com músicas icônicas do grupo. Para o vocalista Daniel Diau, a oportunidade de participar da estreia do Arraiá do Povo pelo segundo ano consecutivo é uma sensação única. “É uma alegria imensa estarmos em casa, começando o São João com o pé direito aqui, na nossa terrinha. Isso é um presente. É uma responsabilidade muito grande. Somos muito gratos ao Governo do Estado”, sublinhou ele.

A Fogo na Saia foi a última atração a subir ao palco e encerrar a noite com chave de ouro. Para a dupla de cantores da banda, Xande Melo e Nanda Kaprity, a festa é uma oportunidade única de receber o carinho da população com os artistas locais. “Rodamos todo o Brasil, então voltarmos e sermos recebidos de braços abertos pelo nosso povo, que nos abraça o ano inteiro, é incrível. O Arraiá do Povo é um grande investimento do Governo de Sergipe, e nos sentimos muito felizes de fazer parte disso”, expressaram eles.

O palco 360º estreou com Zé Tramela, que animou os visitantes do Arraiá do Povo nos intervalos dos shows da noite em uma dinâmica diferente da configuração do Palco Rogério. O vocalista da banda, Piterson Santos, contou que a novidade permite um contato mais próximo com o público, que tem mais uma opção para curtir a noite regada a muito forró. “Isso proporciona uma troca de energia muito bacana. Para mim, é uma honra poder estrear no maior arraiá litorâneo do país dessa maneira. Fico muito feliz, pois sou filho da terra”, enfatizou ele.

O show do cantor Pedro Lua, originalmente parte da programação de abertura, precisou ser suspenso em razão das intensas chuvas que atingiram a Orla da Atalaia, no horário da sua apresentação. A medida visou garantir a segurança do artista e dos integrantes da banda. Mediante disponibilidade na agenda do cantor, uma nova data para seu show será marcada, com ampla divulgação nos canais oficiais do Governo do Estado.

Atrações e estrutura

Somada à da Vila do Forró, que acontece em simultâneo na Praça de Eventos da Orla, a programação do Arraiá do Povo terá 701 atrações, das quais 90% são artistas sergipanos. Também vão se apresentar nomes consagrados do cenário nacional, que vão contribuir para celebrar o maior festejo junino de Sergipe. Os eventos vão contar com diversos estilos de forró, quadrilhas juninas, trios pé de serra e grupos folclóricos que integram a identidade cultural do estado.

A estrutura do Arraiá do Povo na arena de shows da Orla da Atalaia também dispõe de praça de alimentação com 20 lanchonetes e 11 bares, bem como 135 ambulantes autorizados espalhados pelo espaço do evento. Os empreendimentos contribuem diretamente para movimentar a economia sergipana, com comercialização de alimentos e bebidas. O público também tem acesso a uma ilha de hidratação da Deso com bebedouros, centro de distribuição de bebidas e mais de 100 banheiros químicos.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Diego Souza