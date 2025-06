Arraiá do Povo 2025 reúne milhares de pessoas para última noite da ‘Quinta Delas’

Na reta final, o Arraiá do Povo 2025 continua atraindo milhares de turistas e sergipanos para as festividades que acontecem na praça de eventos, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Em mais uma edição de sucesso, o ‘país do forró’ tem se destacado por fomentar o protagonismo feminino nos festejos promovidos pelo Governo do Estado. Exemplo disso é a ‘Quinta Delas’ que, desde o início da programação, tem garantido um dia semanal com apresentações exclusivamente femininas nos palcos Rogério e Palco 360°. A noite desta quinta-feira, 26, marcou a última edição desta temporada que celebra a arte e a voz de artistas mulheres do cenário sergipano e nacional.

Larissa Costa, Mariana Fagundes, Joelma, Lauana Prado e Bia Brasil completaram esta programação da ‘Quinta Delas’. As cantoras se juntaram a um time de 18 artistas solo que subiram aos palcos do festejo ao longo das quintas-feiras juninas, a exemplo de nomes como Simone Mendes, Solange Almeida, Márcia Fellipe, Vanessa Porto e Tatah Santana.

Quem abriu a última noite de shows foi a sergipana Larissa Costa, com músicas do seu novo projeto ‘Brega da Lari’. Do município de Itabaianinha, sua terra natal, esta é a primeira vez da cantora no palco do Arraiá do Povo. “É uma sensação indescritível fazer parte de um dia tão importante para nós mulheres, uma quinta dedicada somente a nós. Isso é muito importante. Agradecer ao Governo do Estado pela oportunidade e por ter a iniciativa de criar esse projeto”, salientou.

A ‘Quinta Delas’ também foi elogiada pela sul-mato-grossense Mariana Fagundes. Para a cantora, é uma oportunidade de representar tantas outras mulheres que, assim como ela, se dedicam e buscam por um lugar na música. “Quando eu conquisto, eu tenho certeza que elas ficam asseguradas que o delas também está pra chegar, que assim como eu estou nesse palco hoje, outras mulheres, outras cantoras vão estar. Eu sempre vi outras cantoras maravilhosas, que me inspiram, cantando em grandes palcos e eu também sonhava com essa oportunidade. Hoje, essa oportunidade é minha, eu quero agarrar ela com muita vontade, com todo o meu amor pra cantar pra esse povo”, declarou.

A cantora foi a segunda atração da noite e animou o público com ritmos do sertanejo e do forró. “Estou na terra do forró, não pode faltar”, brincou.

Logo em seguida, foi a vez de um dos shows mais aguardados, o da paraense Joelma. A voz, a arte e a dança marcante garantiram a diversão do público que curtiu os clássicos do Calypso, embalados por gêneros como a lambada e o carimbó. Escalada para a ‘Quinta Delas’, a artista também elogiou a iniciativa. “A mulherada tem força, tem expressão de voz em todos os sentidos, em todas as áreas. Não tem mais esse lance ‘ah, porque a mulher tem que ganhar menos’. Graças a Deus, a gente conquistou isso, conquistou o respeito, o título das posições de onde a gente se encontra e isso, com certeza, não foi fácil. Não foi à toa. A gente lutou muito e é por merecimento mesmo. Queria parabenizar o Governo de Sergipe por essa iniciativa e, pra mim, é um privilégio estar aqui. Gente, eu estou aqui todos anos, que maravilha, nessa festa linda, incrível”, celebrou.

Para fechar a noite, palco e público receberam um dos grandes nomes da música sertaneja, Lauana Prado. A cantora ressaltou a importância do Nordeste do país como celeiro da tradicional festa junina e, além dos seus clássicos, também garantiu o forró. “A gente está falando do São João, uma das maiores celebrações da cultura brasileira e poder ter um governo que abraça isso, ter um povo que quer viver esse line up de mulheres, especialmente, é muito legal, muito bacana. É gratificante poder fazer parte ao lado de tantas artistas que eu sou alucinada, tenho um carinho, uma amizade”, enfatizou sobre o diferencial da programação.

Nos intervalos entre as apresentações, o Palco 360° continuou garantindo a diversão e a representatividade feminina sob o comando de Bia Brasil. Com um repertório marcado pelo arrocha, a artista também garantiu o romantismo e a sofrência. “Estou muito feliz. Acho que foi uma iniciativa muito bonita, porque a gente tem muitos talentos femininos em Sergipe. E eu, que sou uma sergipana de coração, sou apaixonada por aqui. Não nasci aqui, mas o meu sangue é completamente sergipano. Sou pela cidade, pelas oportunidades que os sergipanos dão a muitos artistas”, salientou sobre a ‘Quinta Delas’.

Diversão garantida

Esta foi a primeira noite da instrutora de educação profissional, Gabriele Maia, no Arraiá do Povo. Acompanhada do esposo, chegaram à arena de shows antes mesmo da primeira apresentação. “Sabia que a programação aqui começava cedo e aproveitamos pra dar uma olhadinha nas primeiras bandas, prestigiar o maior arraiá à beira mar do Brasil”, contou.

Para Gabriele, a programação fortalece o protagonismo feminino na música. “Eu imagino o quanto é desafiador pra mulher estar em todos os lugares, mesmo na arte. Felizmente essa ‘Quinta Delas’ é uma oportunidade pra mostrar o talento. A programação tem sergipanas, então é uma forma também de valorizar as mulheres da terra”, ressaltou.

A decoração e estrutura do evento também foram elogiados por Gabriele. “A gente percebeu que teve uma mudança na estrutura que deixou ainda mais confortável. Então, a gente está admirado, está realmente muito lindo. A valorização das esculturas do Beto Pezão, lá na entrada, a gente achou maravilhoso. Tem os painéis sensoriais… o Governo do Estado está de parabéns”, finalizou.

Morando há mais de 15 anos em Sergipe, esta é a primeira vez que Jéssica Silva e o marido Danilo Fontes participam do festejo. Pais de duas crianças, eles receberam um ‘vale-night’ dos avós para aproveitar o festejo sem grandes preocupações. Jéssica também destacou o impacto da ‘Quinta Delas’ para valorização das artistas. “Eu acho importante, porque incentiva as mulheres a ocuparem o espaço que é delas. Nós podemos fazer tudo que os homens fazem, não é competição, mas eu acho importante isso pra fortalecer as mulheres, pra elas se sentirem mais capazes, terem mais autonomia”, concluiu.

Do município de Nossa Senhora do Socorro, a poucos quilômetros da capital Aracaju, Irisrian Lima chegou ao Arraiá do Povo às três horas da tarde. Tudo para garantir um lugar especial na grade em frente ao palco principal. Integrando um fã clube da cantora Joelma, esteve acompanhada do filho para aproveitar a noite ao som de sua ídola. “É uma paixão muito bonita, gosto muito das músicas dela, da dança, do jeito”, contou ela que já marcou presença em 13 noites do festejo.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Thalys Rodrigues