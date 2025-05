Arraiá do Povo 2025 terá cadastro antecipado para pulseiras de acesso ao camarote PcD

Com o objetivo de garantir inclusão e acessibilidade durante os festejos juninos, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), anuncia novidades no Camarote da Acessibilidade do Arraiá do Povo 2025. Neste ano, o espaço contará com 80 vagas por noite, sendo 40 destinadas a pessoas com deficiência (PcD) e 40 para acompanhantes, o dobro da capacidade das edições anteriores.

De acordo com a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, a iniciativa representa mais um passo importante na construção de um São João acessível para todos. “Nosso compromisso é com uma festa democrática e inclusiva. A ampliação do camarote reflete a prioridade que damos ao cuidado e à dignidade das pessoas com deficiência. Queremos que todos possam viver o São João com alegria, conforto e segurança”, afirmou.

Para garantir o acesso ao camarote, será necessário o cadastro prévio para recebimento da pulseira, que permitirá a entrada no espaço exclusivo. O cadastro poderá ser feito online, com a possibilidade de escolher até três dias de festa, além do local de retirada da pulseira: sede da Seasic (das 8h às 16h) ou stand da secretaria na Vila do Forró (das 18h às 21h30).

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e divididas entre cadastro antecipado (80%) e vagas presenciais (20%). Para acessar o camarote, é necessário apresentar documento com foto que comprove a condição de PcD. Após as 22h, as vagas não ocupadas poderão ser redistribuídas, inclusive para os que já estiverem cadastrados no sistema.

A coordenadora de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Seasic, Suellen Grazielle, reforça a importância do espaço. “O Camarote da Acessibilidade é uma conquista coletiva. Cada detalhe foi pensado para garantir conforto, visibilidade do palco, segurança e, principalmente, respeito à diversidade. É mais do que um espaço reservado, é um símbolo de pertencimento em uma das maiores festas do estado”, destacou.

O link para cadastro está disponível no site da Seasic: assistenciasocial.se.gov.br.

Foto: Irla Costa/Seasic