Arraiá do Povo atrai milhares de forrozeiros em terceira noite de shows na Orla

O mês junino chegou embalado por atrações sergipanas e nacionais no maior São João à beira-mar do Brasil. Danielzinho Kaceteiro, Kátia Cilene, Iguinho e Lulinha e Alê Ferraz garantiram o som na terceira noite de shows do Arraiá do Povo, neste domingo, 1º. Promovido pelo Governo de Sergipe, o evento cultural atraiu milhares de forrozeiros para a Praça de Eventos da Orla da Atalaia.

Com um repertório diversificado e marcado por elementos da vaquejada e do forró pé de serra, foi o cantor e compositor Danielzinho Kaceteiro que estreou a noite no palco principal. “Eu acho muito importante um evento desse tipo, porque valoriza cada vez mais a gente que é artista aqui da terra e, também, artistas de fora”, disse o cantor.

Logo após, a programação seguiu ao som da cantora e compositora Kátia Cilene, que comemorou sua participação na edição 2025 e elogiou a iniciativa do Governo de Sergipe com a realização do Arraiá do Povo. “É importante demais para a cultura do estado, para fortalecer o nosso forró, dando oportunidades a todas as bandas e, também, emprego às pessoas, porque envolve muita gente, não só da cultura, mas o trabalhador e as pessoas que vêm assistir ao show, que consomem. O governo está de parabéns, super apoio e estou super feliz”, destacou.

Para fechar a terceira noite de shows, o palco do Arraiá recebeu, em mais um ano, os irmãos Iguinho e Lulinha, naturais do município de Canindé de São Francisco, no sertão sergipano. “É uma honra, uma satisfação enorme. Estamos muito felizes em estar cantando no nosso estado, representando e levando a bandeira sergipana para todo o Brasil. Junho é o mês em que a gente prepara o repertório voltado justamente ao forró de vaquejada para o pessoal ariar a fivela, como diz o ditado”, afirmaram.

Público

Antes de retornar esta madrugada para Salvador, cidade onde reside, Maria Luísa dos Santos marcou presença na terceira noite de shows do Arraiá do Povo. Ela chegou a Sergipe há alguns dias para passar as férias ao lado das irmãs que moram no estado. “O evento é maravilhoso. Tudo está lindo e o policiamento é excelente”, disse. Apesar do tom de despedida, Maria afirmou que irá retornar em breve para curtir o show de Zezé di Camargo, previsto para o fim deste mês.

Ricardo Bertoldo também é baiano, do município de Entre Rios, mas reside em Aracaju há mais de 20 anos. Esta foi a sua primeira noite de festas do Arraiá na edição 2025. “Eu sou suspeito para falar de Sergipe na época do São João, porque acho que é o melhor do país. Estava comentando agora sobre a estrutura, que no passado estava boa, mas neste ano ficou muito melhor os espaços, os bares com elevação. Ficou tudo muito bom”, destacou.

Os elogios não ficaram restritos à estrutura do evento. “Sou comerciante e sei como isso impulsiona o comércio, movimenta mesmo, injeta dinheiro na economia do estado. Para os comerciantes, para o povo, para cultura sergipana… acho muito bom”, acrescentou Ricardo sobre os 30 dias de forró no Arraiá do Povo.

Esta também foi a primeira noite de evento da aracajuana Thaís Freitas com o namorado. “Todo ano a gente vem, participa. Hoje, eu vim especialmente para ver Iguinho e Lulinha”, contou animada. “Está muito organizado, muito bonito. O espaço está maior, então, está muito bom”, reforçou.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Arthuro Paganini