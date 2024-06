Arraiá do Povo contará com “Elas no Comando” nesta quinta-feira, dia 13

Nesta quinta-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio, um dos santos mais celebrados do ciclo junino, o Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, terá uma programação especial com a segunda noite do ‘Elas no Comando’. A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado, destaca exclusivamente vozes femininas, reforçando a presença e o talento das mulheres na música.

A partir das 19h, o Palco Rogério será tomado por grandes artistas femininas. A primeira atração é Samyra Show, que promete uma apresentação cheia de animação e ritmo. Às 21h será a vez de Naiara Azevedo, a cantora sertaneja, famosa por hits como “50 Reais”, levará ao público um repertório repleto de emoção e romantismo. Encerrando a noite, às 23h, Márcia Fellipe, também conhecida como a ‘Fenomenal’, apresentará seus sucessos.

Na Vila do Forro, programação começa às 17h30 no Coreto da Eneva, com Prata da Casa, que promete envolver ainda mais o público no clima junino. No Barracão da Sergipe, às 19h, Forró Maturi abre a festa. Às 20h30, a Quadrilha Junina Encanto do Matuto trará uma apresentação cheia de cores e tradição. Por fim, às 21h30, o Forrozão Quarto de Milha encerra as atividades da Vila do Forró, com um forró animado, perfeito para dançar e celebrar.

E no país do forró tem mais programação junina. No Gonzagão, no conjunto Augusto Franco, segue o segundo dia do Concurso de Quadrilhas. A partir das 19 horas se apresentam os grupos Massacará, Meu Xodó, Pioneiro da Roça, Pisa na Brasa, Amor Caipira e Xodó da Vila.

País do Forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc

Confira a programação desta quinta-feira (13/06)

Arraiá do Povo (Palco Rogério)

19h –Samyra Show

21h – Naiara Azevedo

23h – Márcia Fellipe

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – Prata da Casa

Barracão da Sergipe

19h – Forró Maturi

20h30 –Quadrilha Junina Encanto do Matuto

21h30 – Forrozão Quarto de Milha

Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão – a partir das 19h

Massacará

Meu Xodó

Pioneiro da Roça

Pisa na Brasa

Amor Caipira

Xodó da Vila

Foto: Isis Oliveira