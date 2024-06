Arraiá do Povo desta sexta tem Wesley Safadão entre as atrações

Cearense anunciou participação inesperada na programação do maior festejo junino do país

Mais uma noite de Arraiá do Povo e Vila do Forró, nesta sexta-feira, dia 28, e grandes atrações nacionais e sergipanas sobem aos palcos do Coreto da Eneva, Barracão da Sergipe e Palco Rogério.

O cearence Wesley Safadão anunciou na última quarta-feira, 26, sua participação inesperada na programação do Arraiá do Povo 2024. O cantor sobe ao palco às 21h, antecedido por As Patricinhas, que comandam a festa às 19h, e ainda a banda Magníficos, que se apresenta às 23h. Para fechar a noite, os aracajuanos da Farra de Barão sobem ao palco 1h.

A programação na Vila do Forró segue simultaneamente a do Arraiá do Povo, com apresentações artísticas, folclóricas e musicais, tanto no Coreto da Eneva quanto no Barracão da Sergipe. Confira programação completa:

Sexta-feira, 28 de junho

Arraiá do Povo

Palco Rogério

19h – As Patricinhas

21h – Wesley Safadão

23h – Magníficos

01h – Farra de Barão

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – MayKiss Ferreira

19h30 – Trio Voz de Ouro

Barracão da Sergipe

19h30 – Pavio do Forró

20h30 – Grupo Folclórico Batucada Buscapé de Estância

21h30 – João Araujo

23h – Luiz Fontineli

00h – Ary Bahia

Foto: Diego Souza