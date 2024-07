Arraiá do Povo é encerrado com elogios dos sergipanos com 95 shows musicais

Durante os 30 dias de junho, o Arraiá do Povo movimentou a Orla da Atalaia, em Aracaju, com 95 shows de artistas de diversos gêneros musicais, desde o tradicional forró pé de serra ao mais moderno forró estilizado e ao popular arrocha. O evento foi encerrado na noite deste domingo, 30, e já deixa saudades entre os sergipanos, que não economizaram elogios à programação e à organização do festejo.

Para a designer de interiores Fernanda Magalhães, de 29 anos, o Arraiá do Povo foi seu destino em cerca de dez noites do mês de junho. “O dia que eu mais curti foi o de Wesley Safadão, sem medo de ser feliz. O show dele é único, é maravilhoso. E também o show de Falamansa, que foi muito lindo e eu sou muito fã”, contou a baiana, que mora em Aracaju há 12 anos. Segundo ela, o que mais a agradou no evento em relação ao ano passado foi a ampliação do espaço e a inclusão da roda-gigante. “Da próxima vez, é interessante melhorar o som, mas o espaço está incrível, mais amplo, bem bacana”, considerou.

A estudante Letícia Enalva, 16, tornou-se uma verdadeira maratonista do Arraiá do Povo este ano, chegando a comparecer ao evento em 15 noites. Para ela, o grande diferencial este ano foi a organização do evento e a ampliação do espaço. A adolescente apontou seus momentos favoritos da programação. “Estou gostando muito da noite de hoje, e o show de Wesley Safadão também foi muito bom”, indicou.

Assim como ela, a assistente social Roberta Alves, 40, elogiou a organização e a programação diversificada do Arraiá do Povo. “Eu achei bem organizado, a programação aceita vários tipos de público, vários estilos diferentes e grandes atrações nacionais e locais também. Eu venho todo ano, e este ano achei que melhorou muito, especialmente a quantidade de atrações”, justificou. Fã de Geraldo Azevedo, ela revelou que considerou o show do cantor pernambucano, no sábado passado, dia 22, o ponto alto do evento.

Quem também aproveitou a última noite de Arraiá do Povo neste domingo foi a médica veterinária Rute Menezes, 27, que é maranhense, mas já mora em Aracaju há nove anos, e chamou a atenção para a valorização dos artistas sergipanos no evento, tanto na arena de shows quanto na Vila do Forró. “Foi maravilhoso, muito bem organizado, tudo bem distribuído. O dia que eu mais gostei está sendo hoje, que começou com Mestrinho, que é artista da terra, e lá no Barracão eu curti o show de Joésia Ramos, que foi ontem. Como sempre, as raízes sergipanas puxam o que tem de melhor. Consegui curtir os dois espaços tranquilamente”, enfatizou.

O casal Rubens Guimarães e Joel Júnios, ambos publicitários, curtiu a programação do Arraiá do Povo durante cinco noites, e também compareceu ao evento durante seu encerramento neste domingo. “Eu gostei de todas as noites, porque cada uma me levou para lembranças diferentes. No show de Xand Avião, por exemplo, lembrei que quando eu era guri eu ia assistir aos shows, e também Geraldo Azevedo e Joelma, que eu também costumo ir aos shows”, contou Rubens.

“Uma das noites que mais gostei foi de Xand Avião, e hoje também é uma grande noite, eu esperei muito por hoje, por conta dos artistas, que são bem raiz e traduzem a cultura do forró. O show de Mestrinho foi lindo”, complementou Joel, que também chamou a atenção para a estrutura do Arraiá. “O que eu mais gostei este ano foi a mudança de estrutura, o espaço ampliado, ficou bem mais confortável, e também amei as partes instagramáveis, bem detalhistas”, finalizou.

País do forró

