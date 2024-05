Arraiá do Povo e Vila do Forró aquecem setor hoteleiro, diz ABIH-SE

A realização do Arraiá do Povo, que inicia em 1º de junho e segue com a Vila do Forró até 31 de julho, na Orla da Atalaia, em Aracaju, promovido pelo Governo do Estado, está deixando muito otimista a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira de Sergipe (ABIH-SE). Segundo o presidente da entidade, Antônio Carlos Franco Sobrinho, a expectativa é de que o setor hoteleiro apresente um aumento significativo na ocupação durante os meses de junho e julho.

De acordo com pesquisa realizada pela Associação, a previsão de ocupação para o mês de junho desse ano é de 62% e para as festas juninas de 92%. Esses índices são maiores que os de anos anteriores, que foram de 51% e 90%, respectivamente.

Para ACF Sobrinho, esse crescimento nas taxas de ocupação é fruto do trabalho que o governador Fábio Mitidieri vem fazendo na área do turismo e de parcerias que impulsionam a divulgação e promoção do destino Sergipe em todo o Brasil. “A ABIH-SE tem uma parceria com o Governo do Estado que está possibilitando a divulgação do nosso destino em dezenas de cidades, a realização de parcerias com operadoras de turismo e presença nas maiores feiras nacionais de turismo. Tivemos ainda a divulgação antecipada dos festejos juninos, pleito antigo do trade, com uma grande programação durante o período que trouxe uma previsibilidade e possibilidade de maior planejamento para o período. Posso afirmar que Sergipe vive um novo momento no Turismo e isso está ocorrendo graças a participação direta e prioridade que o governador Fábio vem dando ao setor”.

Segundo ainda ACF Sobrinho, a programação dos festejos juninos promete movimentar a economia local de forma significativa. “Hoje temos uma previsão de ocupação na rede de 62% para o mês de junho, mas, com certeza, esse número irá aumentar com as reservas dentro do mês. Está mais que provado que os investimentos em promoção e divulgação geram resultados rápidos, não só para a rede hoteleira, mas também movimentam toda a economia gerando inúmeras oportunidades de negócios e empregos para todos os setores” destacou ACF Sobrinho.

POR ASCOM/ABIH