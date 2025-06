Arraiá do Povo e Vila do Forró são ideais para curtir o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, é uma data para celebrar o amor. Na Orla da Atalaia, em Aracaju, o Arraiá do Povo e a Vila do Forró, com muita música e atrações diversificadas, são boas dicas para comemorar a data de um modo especial e com jeito tipicamente nordestino. Para aqueles que estão visitando a cidade, dançar juntinho ao ritmo do forró nos eventos gratuitos, promovidos pelo Governo de Sergipe, depois de conhecer os pontos turísticos da capital sergipana e, também, do interior do estado, pode ser o date perfeito e um modo de imergir na cultura sergipana com muita alegria e certo romantismo.

Para começar o dia, casais de visitantes e de turistas podem curtir as várias praias da capital, como Atalaia, Aruana e Mosqueiro, por exemplo, banhando-se no mar de águas mornas e calmas, ou se aventurarem na Croa do Goré e na Ilha dos Namorados, e em outros roteiros de sol e praia nos litorais sul e norte do estado. Podem, ainda, saborear um delicioso caranguejo, uma das iguarias da gastronomia sergipana e que é considerado Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe. Independentemente do passeio escolhido, à noite, a Vila do Forró e o Arraiá do Povo são, também, um convite a um encontro a dois.

Na cidade cenográfica, as opções de entretenimento são variadas. É possível se divertir no teatro, nova atração neste ano e que tem 130 lugares; visitar a igrejinha, onde é possível pedir a benção do ‘padre’ para o casal; conhecer a Casa de Artesanato, aproveitando para comprar um lindo presente; e se deliciar com as opções gastronômicas tanto nos bares e restaurantes quanto no espaço da Economia Solidária, onde são comercializadas iguarias da culinária nordestina, muitas delas à base de milho.

Depois do passeio, os casais podem dançar coladinhos em frente ao Coreto da Eneva, onde trios de forró pé de serra se apresentam todas as noites, ou no Barracão da Sergipe, onde, das arquibancadas, o público pode assistir às apresentações de quadrilhas juninas, grupos folclóricos e bandas de forró. Ali, o espaço amplo é um convite para dançar e descontrair.

Mais forró

Saindo da Vila, há outras alternativas de se divertir a dois, como passear na roda gigante. De lá de cima, a bela vista de toda a Orla da Atalaia iluminada torna mais romântico o encontro nas alturas. E mais: na lateral da cidade cenográfica, nas paredes do Corredor Cultural, elementos mostram ao turista e ao visitante um pouco da identidade e da diversidade sergipanas. É um local propício para fazer ótimos registros fotográficos.

Já no Arraiá do Povo, os festejos juninos ganham proporções ainda maiores, com milhares de pessoas, todas as noites, enaltecendo a cultura e a tradição juninas, tendo o forró como destaque. No amplo espaço e com total segurança, os casais de todas as idades podem dançar agarradinhos ao som de artistas locais e nacionais. Eles se apresentam num imenso palco adornado por imagens de xilogravuras, onde cantam sucessos antigos e novos, muitas canções que, inclusive, falam de amor.

E não para por aí: além de curtir os shows, os namorados – com anos de relacionamento ou os formados ali mesmo no Arraiá do Povo – podem fazer declarações de amor por meio do “Correio Elegante do Gov”. Exibida nos telões nas laterais do palco, a mensagem fica exposta para todo o público, que se diverte e se sente ainda mais aconchegado pelos melhores festejos juninos à beira-mar do Brasil.

Realização

Os festejos juninos têm duração de 60 dias, iniciados no dia 30 de maio e que continua até 27 de julho. O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Diego Souza/Secom