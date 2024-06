Arraiá do Povo impulsiona ocupação hoteleira em Sergipe

Segundo ACF Sobrinho, a parceria com o Governo do Estado tem viabilizado a colaboração com as maiores operadoras de turismo do país para divulgar Sergipe em todos os formatos de mídia, além de realizar roadshows e capacitações em dezenas de cidades e garantir presença nas maiores feiras nacionais de turismo. Ele destacou que também houve a divulgação antecipada dos festejos juninos, um pleito antigo do trade, com uma grande programação que trouxe previsibilidade e permitiu maior planejamento. Sobrinho conclui afirmando que “Sergipe vive um novo momento no turismo, graças à participação direta e prioridade que o governador Fábio Mitidieri está dando ao setor”.

Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

A 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo promete reunir milhares de pessoas neste domingo (2). A celebração é crucial para bares, restaurantes, transportes, hotéis e casas noturnas. O Ministério do Turismo lançou a cartilha “Bem atender: turistas LGBTQIA+”, oferecendo orientações para proporcionar serviços qualificados e respeitosos aos participantes. Acesse o material na íntegra.

A parada de 2023 reuniu cerca de 3 milhões de pessoas, destacando-se como um dos maiores eventos do tipo no mundo. Este ano, com o tema “Basta de Negligência e Retrocesso Legislativo – Vote Consciente por direitos da população LGBT+”, a expectativa é continuar atraindo grandes multidões. O evento impulsiona a economia local, gerando emprego e renda, com gastos médios dos participantes chegando a R$ 1,1 mil durante a estada.

São Paulo: o destino turístico mais vendido do país

São Paulo se destaca como potência no turismo, superando sua fama de maior centro financeiro e comercial do Brasil. A cidade foi eleita o destino turístico nacional mais vendido em 2023 pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), que reúne as maiores empresas do setor. Pela primeira vez, um destino fora do Nordeste lidera o ranking. Maceió e Porto Seguro ficaram em segundo lugar, enquanto Porto de Galinhas e Recife ocuparam a terceira posição.

São Paulo movimentou cerca de R$ 1,7 bilhão durante os cinco dias do Festival The Town, em setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos // Foto: Divulgação/Prefeitura de São Paulo

Os grandes eventos são um dos principais atrativos de São Paulo. Em 2023, a cidade sediou 1.286 eventos, incluindo feiras, congressos e convenções, que atraíram 6,3 milhões de participantes. Segundo a União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (Ubrafe), o impacto econômico foi de R$ 9,3 bilhões. Para recebê-los, a cidade oferece um parque hoteleiro de qualidade com 38 mil apartamentos, mais de 500 espaços culturais e cerca de 30 mil restaurantes, com uma variedade de 81 tipos de culinária, sendo 16 de estados brasileiros e 65 de países diferentes.

Sucesso no credenciamento para a 51ª Abav Expo

A Abav Nacional comemora o sucesso do credenciamento para a 51ª Abav Expo, que será realizada de 26 a 28 de setembro no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. O evento, que tem o apoio da Setur-DF, registrou, em menos de 10 dias após a abertura do credenciamento, 20% de inscrições acima das expectativas iniciais. Devido a essa demanda, já há uma lista de espera para novos expositores. A Abav também anunciou que, ainda neste mês de junho, abrirá a concorrência para definir o destino anfitrião da 53ª Abav Expo, em 2026.

Brasil registra recorde de R$ 3,2 bilhões no turismo internacional em abril

Em abril de 2024, o Brasil alcançou um recorde na receita com turismo internacional, registrando um crescimento de 37,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Visitantes estrangeiros injetaram US$ 620 milhões (R$ 3,220 bilhões) na economia brasileira, o maior valor desde o início da série histórica em 1995. No mesmo período, em 2023, o montante foi de US$ 452 milhões.



Cristo Redentor, Rio de Janeiro // Crédito: Pirelli

O turismo internacional também bateu recorde de receitas no primeiro quadrimestre de 2024, com um crescimento de 24,6% em comparação ao ano passado. De janeiro a abril, turistas estrangeiros gastaram US$ 2,6 bilhões (R$ 14 bilhões) no Brasil, superando os US$ 2,1 bilhões do ano anterior. A permanência prolongada e o perfil de consumo mais elevado dos visitantes estão impulsionando a economia brasileira, com reflexos nas exportações de produtos e serviços.

Calendário Turístico do Brasil

O calendário permite aos viajantes encontrar informações sobre eventos gastronômicos, folclóricos, culturais e outros, facilitando a escolha do próximo destino de viagem. Essa ferramenta é composta com base em informações fornecidas pelos municípios, incluindo todos os eventos dos calendários turísticos municipais, mesmo aqueles que não são anuais. As cidades podem solicitar a inclusão de eventos a qualquer momento ou inseri-los diretamente no site oficial. Essas informações constam na Lei 14.865, que criou o Calendário Turístico Oficial do Brasil, sancionada pelo presidente Lula na terça-feira (28).

VPair: operadora de turismo lança uma nova forma de viajar

A ViagensPromo, uma das maiores operadoras de turismo B2B do Brasil, lançou o VPair, um programa inovador no mercado. O VPair viabiliza o acesso das agências de viagens aos produtos aéreos, permitindo a venda de passagens em voos fretados a preços competitivos. O programa oferece flexibilidade aos turistas, que antes só podiam comprar pacotes fechados.



O VPair fará uso do inventário da Sideral Linhas Aéreas, que conta com 22 aviões da marca Boeing, sendo 4 dedicados ao programa // Foto: Divulgação

Com a ampliação do número de voos e a venda de passagens avulsas, é possível planejar as viagens com mais liberdade. Já estão à venda mais de 6.000 assentos em voos charters para agências de viagens parceiras, com embarques diários em Belo Horizonte (MG) e, em datas específicas, via São Paulo (SP) para destinos do Nordeste, como Maceió, Salvador, Porto Seguro, Recife e UNA (cidade do litoral sul baiano), durante o verão 2024/2025.

* Hugo Julião é jornalista, radialista e publicitário.