ARRAIÁ DO POVO PROMETE SHOWS COM APRESENTAÇÕES DE JOÃO GOMES E CAVALEIROS DO FORRÓ NESTE SÁBADO

Os festejos juninos promovidos pelo Governo de Sergipe seguem movimentando a Orla da Atalaia, em Aracaju. Neste sábado, 7, a programação do Arraiá do Povo promete atrair grande público com shows iniciando às 19h, com Elton Motta, seguido por Cavaleiros do Forró, às 21h, João Gomes, às 23h, e, para fechar a noite, Painel de Controle, 1h. No intervalo de cada banda, no palco 360º, se apresentam Jeanny e Dedé.

Além dos shows no palco principal, quem for à Orla da Atalaia poderá conferir, ainda, a programação da Vila do Forró, com apresentações no Coreto, no Barracão da Sergipe e no Teatro. O público ainda terá acesso a uma diversidade de comidas, assim como artesanatos.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa

Arraiá do Povo

19h – Elton Motta

21h – Cavaleiros do Forró

23h – João Gomes

1h – Painel de Controle

Nos intervalos entre as bandas, Jeanny e Dedé

Vila do Forró

Coreto

17h30 – VibeXote

Teatro

18h30 – Variedelas (Cia Gentileza Produções Artísticas)

20h30 – Dom Quixote, uma viagem pelo imaginário popular (Coletivo Teatro de Mala)

Barracão da Sergipe

20h30 – Quadrilha Chapéu de Couro

21h30 – Ruan e Ramon

23h – Karmem Korreia

Foto: Igor Matias