ARRAIÁ DO POVO RECEBEU MAIS DE 1,2 MILHÃO DE PESSOAS NO MAIOR FESTEJO JUNINO À BEIRA-MAR MAR DO BRASIL

O Arraiá do Povo 2025 chegou ao fim neste domingo, 29, com shows de grandes artistas do forró: Mestrinho, Flávio José, Elba Ramalho e Pedro Lua, que garantiram muita animação para o público no dia de São Pedro. Em 30 dias de festejos, a arena de shows do maior arraiá à beira-mar do Brasil reuniu mais de 1,2 milhão de pessoas, consolidando o Arraiá do Povo como o maior evento junino de Sergipe e um dos maiores do Nordeste.

A média diária de circulação de público foi superior a 53 mil visitantes na Praça de Eventos da Orla da Atalaia. Já a ocupação máxima por noite, que considera o pico de público simultâneo, alcançou uma média superior a 25,5 mil pessoas, mantendo a praça cheia em todas as noites, mesmo com a concorrência de grandes atrações na capital e no interior.

No ‘país do forró’, grandes artistas do gênero, como Santanna, o Cantador; Geraldo Azevedo; Alcymar Monteiro; Calcinha Preta; Limão com Mel; Zé Vaqueiro; Tarcísio do Acordeon; Solange Almeida; Simone Mendes; João Gomes, Xand Avião; Joelma e Mano Walter levaram sergipanos e turistas a confirmar o sucesso dos festejos promovidos pelo Governo de Sergipe. Os sertanejos também colocaram o público do Arraiá do Povo para dançar e cantar, como Leonardo, Bruno e Marrone, Zezé Di Camargo & Luciano e Lauana Prado.

O maior público registrado nesta edição foi na ‘Terça do Arrocha’, no dia 10 de junho, quando mais de 43 mil pessoas lotaram a praça para assistir aos shows de Klessinha, Unha Pintada, Natanzinho Lima e Mikael Santos. Outros grandes nomes do Arrocha se apresentaram também ao longo do mês de junho, a exemplo de Pablo, Nadson O Ferinha, Heitor Costa e Tayrone.

O governador Fábio Mitidieri destacou como em apenas 3 anos, o evento se consolidou no calendário cultural brasileiro. “O Arraiá do Povo chega na terceira edição mais forte e mais bonito. O sucesso de público mostra a força dos nossos festejos e consolida o potencial da indústria do ciclo junino, o quanto gera oportunidades, renda, emprego, arrecadação para o nosso estado e o quanto movimenta o comércio”, ressaltou.

Mitidieri reforçou que o sucesso do evento comprova seu valor cultural e econômico. “A gente, hoje, vence uma narrativa de que seria apenas uma festa. A gente entende isso de uma maneira muito mais clara e ampla, da força econômica dos festejos juninos. É bom, é alegria, é cultura, são mais de 700 artistas se apresentando em todos os eventos organizados pelo Governo do Estado, sendo mais de 90% de artistas sergipanos. Tem um lado cultural, mas tem o lado da oportunidade e, neste ano, também nos destacamos com a inclusão, com o Espaço Acolher e os intérpretes de Libras. Além da segurança, dos festejos no estado mais seguro do Nordeste”, resumiu o governador.

Encerramento

O último dia da edição do Arraiá do Povo 2025 foi aberto pelo sergipano Mestrinho. O artista comentou o quanto foi simbólico encerrar a turnê do São João em casa. “O Arraiá do Povo é diferenciado. Não só o público, os turistas, as pessoas que vêm tocar, aqui, como meu parceiro João Gomes, meu pai, Erivaldo de Carira, e tantos artistas falam bem daqui. Então, eu ouvi isso deles e cheguei aqui e comprovei. Realmente a cada ano, o Arraiá do Povo comprova que não é só uma festa igual a outras, cada ano supera o anterior”, descreveu o sergipano.

Em continuidade à noite dedicado ao forró tradicional, Flávio José colocou o público para dançar ao som de sucessos como “Tareco e Mariola” e “De Mala e Cuia”. O cantor enfatizou o carinho do público sergipano e como os próprios artistas têm ajudado a divulgar o ciclo junino de Sergipe. “Sinto-me feliz, honrado e agradecido por ter sido convidado para encerrar essa festa de grande magnitude, que é o Arraiá do Povo. O público daqui é maravilhoso, receptivo, canta tudo com a gente e gosta muito do nosso trabalho e a recíproca é verdadeira. A gente escuta falar sempre dos festejos daqui e também ajuda a divulgar. Por onde a gente anda, sempre comenta: São João mesmo é lá na Orla de Aracaju”, contou.

A ‘Rainha do Forró’, Elba Ramalho, falou do prazer de retornar a Aracaju. “Tenho falado muitíssimo bem de Sergipe, por onde passo, como uma das festas mais bem estruturadas, mais bem organizadas, com uma plateia deslumbrante, programação boa e equilibrada, o que é muito bom, vocês estão de parabéns. O público daqui também contribui, a gente está no estado de Sergipe, um estado musical de grandes revelações da música e que absorve muito bem tudo o que se canta por aqui”, explanou.

Para encerrar a noite e a programação de 2025, mais um sergipano, Pedro Lua, abrilhantou o Arraiá do Povo. Em seu terceiro ano se apresentando no maior arraiá do ‘país do forró’, o cantor explicou a emoção de mais uma vez subir ao palco que leva o nome do seu pai: Rogério. “Já estamos com saudade do Arraiá e na expectativa do que virá no ano que vem. Estou aqui como artista, mas enquanto público também, pois vim vários dias. São dias muito intensos que a gente vive, a cidade, o estado e o Brasil, porque muitos turistas vêm para cá, se movimentam em torno disso. E subi neste palco me alegra, como filho de Rogério, o inventor do ‘país do forró’”, lembrou Pedro Lua.

Aprovação

A psicopedagoga Gabriela Argollo, 46, e sua filha, a estudante Analice Argollo, 16, enfatizaram como a programação contribuiu para atrair um público diverso. “A programação foi muito eclética, para todos os gostos, com todos os ritmos, o que agradou toda a população”, disse Gabriela

“A programação foi muito boa, além dos artistas sergipanos, colocaram artistas nacionais, mas não somente de forró, porque Sergipe é o ‘país do forró’, mas também do arrocha, do brega e outros ritmos, atendendo tanto a quem gosta do forró pé-de-serra, o tradicional, como quem gosta do piseiro e de outros tipos musicais. Eu mesma vim pra Zé Vaqueiro, Xand Avião, Elba, Pedro Lua e Geraldo Azevedo, e tudo foi magnífico”, completou a estudante.

Para Analice, o Arraiá do Povo ajuda a unir a população sergipana em torno das tradições locais. “A gente se une para aproveitar uma festa popular, uma tradição nossa, na qual a gente comemora e celebra. É muito legal celebrar juntinho com todo mundo”, acrescentou a estudante.

Segundo a cuidadora infantil Ana Lúcia Limeira, 59, os festejos organizados pelo Governo do Estado contribuem para renovar o orgulho de ser do ‘país do forró’ e já deixa saudades. “Eu vim três dias, foi maravilhoso e já deixa saudades. Está no sangue, sou forrozeira desde pequena. E aqui foi tudo uma maravilha, não vi briga, não vi violência, foi tudo na paz. Próximo ano, estarei aqui se Deus quiser”, relatou.

Palco 360°

Uma das novidades deste ano, o Palco 360° no Arraiá do Povo permitiu uma experiência mais imersiva e próxima dos artistas para o público. Durante os intervalos do Palco Rogério, o palco secundário garantiu que a festa continuasse com apresentações de artistas sergipanos, como Bia Brasil, Igor Ativado, Lucas Castro, Cartas de Tarô, Lala Amor Cigano, entre outros.

Para o turista de Conceição do Coité (BA), Ricardo Moraes, 40, o palco 360° foi mais um diferencial dos festejos de Sergipe. “Não conhecia os festejos daqui e fiquei encantado. É muito bom, gostei demais, e pretendo voltar outras vezes. Cheguei na sexta-feira, 27, vim com a intenção de ficar somente um dia, de retornar no sábado, mas não resisti e fiquei até hoje. Esse palco 360° achei muito bem bolado, bem estratégico, foi uma ideia impecável. Fiquei admirado com tudo, na verdade. Esse palco e toda a estrutura que tem atrás também, com o incentivo à economia local, é muito interessante. O Governo do Estado está de parabéns”, elogiou o professor baiano.

País do forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Thalys Rodrigues