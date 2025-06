Recorde de público em 2025 com 43 mil pessoas na ‘Terça do Arrocha’

A ‘Terça do Arrocha’, iniciativa do Governo do Estado que privilegia artistas do gênero durante as terças-feiras no Arraiá do Povo, segue sendo um grande sucesso de público. Prova disso foi a edição desta terça, 10, que quebrou recorde de público, em 2025, com mais de 43 mil pessoas que marcaram presença na arena de shows na Orla da Atalaia, em Aracaju, para curtir os shows dos sergipanos Klessinha, Unha Pintada, Natanzinho Lima e Mikael Santos.

Sergipanos e turistas começaram a lotar o espaço desde as últimas horas da tarde, vivendo a expectativa pelas grandes atrações. O sucesso da ‘Terça do Arrocha’, que estreou no Arraiá do ano passado, reforça a explosão do arrocha nos últimos anos, com artistas sergipanos se destacando em todo o país.

A noite começou com show de Klessinha. Natural de Areia Branca e pela primeira vez no Arraiá do Povo, ela não escondeu a felicidade, e destacou o protagonismo sergipano e feminino no arrocha. “Estou muito feliz de estar em Sergipe. É sempre uma responsabilidade muito grande fazer show em casa, e, hoje, abrindo a Terça do Arrocha. Semana passada Liene abriu a terça, hoje comigo, as mulheres se destacando, também, e a felicidade é muito grande por isso. Agradeço ao Governo do Estado pelo convite, e a todos que fazem parte dessa festa maravilhosa”, afirma.

Em seguida veio uma das grandes atrações da noite, o cantor Aldiran Santana, o Unha Pintada. Com uma legião de fãs em quase 15 anos de carreira, o sergipano, mais uma vez, movimentou milhares de pessoas no Arraiá do Povo. “Graças a Deus, mais uma Terça do Arrocha. A praça lotada, é o arrocha sendo valorizado, um gênero muito sergipano e que, hoje, está crescendo em todo o Brasil. São muitos fãs ao longo desses anos, do interior e da capital, todo mundo se encontrando aqui”, ressalta.

Logo depois, outra grande atração. O cantor Natanzinho Lima, que explodiu como um dos grandes nomes do gênero no Brasil, fez a galera cantar até o início da madrugada com vários sucessos. O sergipano, que abriu a primeira ‘Terça do Arrocha’ no Arraiá em 2024, retornou à festa um ano depois como um dos artistas mais aguardados. “Realmente foi tudo muito rápido. Eu sou muito grato ao Governo do Estado por estar aqui no ano passado e retornar esse ano. É uma grande oportunidade, e fico muito feliz, também, por ver que as Terças do Arrocha são os dias que trazem mais público, com artistas sergipanos”, destaca.

Natanzinho também falou sobre a emoção e o carinho de tocar no estado natal. “A expectativa é a melhor de todas, preparamos tudo para esse São João. São 52 shows, e a gente trabalha para que sejam perfeitos, com toda a logística e muita entrega. Não é diferente na nossa terra, em Sergipe, que amo demais. Hoje eu moro em São Paulo por conta da logística da banda, mas, quando estou na minha terra, fico muito feliz”, comenta.

Por fim, Mikael Santos fechou a noite. A jovem revelação do arrocha esteve na Vila do Forró, no ano passado, e, em 2025, estreou no palco principal do Arraiá do Povo. “Estou nervoso e ao mesmo tempo feliz, tocando aqui pela primeira vez. É a realização de um sonho, com milhares de pessoas no Arraiá do Povo. Com muito trabalho, perseverança e fé, a gente consegue aquilo que almeja. Hoje o Arrocha se expandiu muito, e isso é muito bom para nós. Cada vez que chegam novos artistas, isso nos ajuda”, pontua.

Público fiel

O casal de empresários Élida Souza e Márcio Silva veio de Fátima, na Bahia, para comemorar dois anos de casados assistindo ao show de Unha Pintada. Além de fãs, eles têm uma história especial com a banda: as músicas de Unha Pintada acompanham os principais momentos do relacionamento. Por isso, eles não perderam a chance de aproveitar Aracaju e curtir o evento, chegando à Praça 4h30 antes do início dos shows.

“Eu morava em São Paulo, ele já conhecia Unha Pintada e me conquistou através do repertório. Chegamos aqui em Aracaju às 12h, direto de Fátima, e, na Praça de Eventos, às 14h30. Enquanto eu não chego e não fico pertinho do palco, meu coração não fica quieto. Esse evento é excelente, tudo bem organizado, com muita segurança. Me sinto muito segura. Já fui em outros quando da Unha Pintada, mas, aqui, me sinto segura, em paz, curto bastante. Dá para trazer toda a família”, destaca Élida.

Márcio acrescentou ressaltando a história do casal com a banda e elogiando o evento. “Conheço Unha Pintada desde o início da história dele. Quando fui para São Paulo, conheci a Élida, e ela não conhecia o arrocha. Viemos para Aracaju, levei ela em um show e ela adorou, ficou apaixonada. Unha Pintada representa a história do nosso namoro, casamento, tudo. O evento aqui é sem palavras, estrutura 100%, segurança também não tem o que falar. O espaço está lindo, tudo muito bem feito”, considera.

Com muita segurança e tranquilidade, o Arraiá do Povo é feito para todas as idades. O pequeno Luis, de 9 anos, tinha o sonho de assistir a um show de Natanzinho Lima, e foi acompanhado pelos avós, Antônio e Mona Guimarães. A família chegou às 15h para garantir o melhor lugar e curtir tudo da festa. “Meu primo ficava colocando as músicas do Natanzinho quando a gente jogava videogame, e comecei a gostar das músicas. Quando soube que ia ter o show, fiquei pedindo aos meus avós para vir com eles. Estou muito feliz”, conta empolgado.

Para a avó Mona, a segurança de Aracaju foi fundamental na escolha do show. “Quando eu vi Aracaju, decidi que seria esse e viemos para cá. Já vim aqui em outros momentos, gosto muito de Aracaju. O que chama mais a atenção da gente é a questão da segurança, em primeiro lugar. E aí foi o lugar escolhido porque eu não ia trazer uma criança para assistir um show em um lugar que não fosse seguro”, relata.

O avô Antônio reforçou o ponto. “Fui gostando de Natanzinho quando o meu neto começou a botar as músicas para eu ouvir, e fiquei fã do cara. Gosto muito das músicas, das frases dele que ficaram marcantes para mim, do chapéu. Aracaju é uma cidade maravilhosa para vir passear, apreciar, com o povo muito educado e tranquilo. Estou realizando o sonho do meu neto, e isso é um prazer imenso”, revela.

Com tanta gente aproveitando os shows, o Arraiá do Povo também se torna um espaço importante para quem quer comercializar seus produtos com os fãs. É o caso de José da Silva, que vendeu dezenas de chapéus do cantor Natanzinho Lima. “Há muitos anos trabalho em shows, vendendo para os fãs dos cantores, e não me lembro de um fenômeno como esse de Natanzinho. A gente vende muitos chapéus aqui, tanto que, esse ano, até ficou mais claro porque valorizou, os chapéus todos com frases também, tudo personalizado. A expectativa está alta, muita gente veio e espero vender muito”, pontua.

País do Forró

Foto: Diego Souza