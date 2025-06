ARRAIÁ DO POVO RETOMA PROGRAMAÇÃO DE SHOWS E ATRAI MAIS DE 32 MIL PESSOAS PARA A ÚLTIMA ‘TERÇA DO ARROCHA’

Apesar da persistência do clima chuvoso, as condições meteorológicas tornaram-se mais seguras nesta terça-feira, 17, para a continuidade da programação do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Com a melhora do tempo, os palcos do ‘país do forró’ foram tomados pelo arrocha, ritmo já conhecido e amado pelo público. Mantendo a tradição de sucesso, a ‘Terça do Arrocha’ atraiu mais de 32 mil turistas e sergipanos, que cantaram e dançaram ao som de Raquel dos Teclados, Silvanno Sales, Heitor Costa, Devinho Novaes e Alisson Lima.

Desde o início dos festejos, cerca de 15 atrações do arrocha nacional e sergipano foram escaladas para apresentação em um dia exclusivo dedicado ao gênero musical. A abertura dos shows nesta noite ficou por conta da conhecida ‘rainha da sofrência’, Raquel dos Teclados. Com um repertório marcado pelos clássicos, a artista baiana contagiou o público. “Achei muito legal, a festa foi tudo de bom, tudo de maravilhoso. A galera interagiu muito, curtiu, cantou, vibrou muito. Eu estou muito feliz”, celebrou.

A maratona de sofrência seguiu ao som do popular ‘cantor apaixonado’, Silvanno Salles, que embalou a noite com sucessos nacionais que também se expandiram para além das fronteiras em uma turnê internacional realizada nos Estados Unidos, em 2024. Considerado um dos percussores do arrocha, o cantor celebrou a presença em mais uma edição do Arraiá do Povo. “Nós estivemos aqui no ano passado, foi um sucesso e, hoje, estamos retornando a essa cidade maravilhosa, esse estado que eu amo de paixão”, frisou.

Logo em seguida, o palco foi tomado pela voz do cantor Heitor Costa. Sergipano de coração, o artista é um dos grandes nomes do arrocha no país e já marcou presença em outra edição do Arraiá do Povo. “Eu me sinto muito feliz de estar aqui novamente, pela segunda vez consecutiva. Ano passado também estava em uma das grades que fechou Aracaju e hoje também está bacana apesar de muitas chuvas aqui na nossa capital”, destacou.

Uma das atrações mais aguardadas da noite, o sergipano Devinho Novaes foi responsável por fechar os shows no palco principal. O repertório do ‘boyzinho’, como também é lembrado, foi marcado por sucessos de 2017 e 2018, sem esquecer de rememorar ritmos contagiantes do forró.

“Agradecer a galera do governo por esse convite maravilhoso, sempre pensando no nosso trabalho. O arrocha hoje está com uma proporção linda e maravilhosa e está rodando em todo o Brasil. Você vê aí o Natanzinho no momento dele, o Heitor também, o Mikael. A gente que já tem uma história nesse mercado fica muito feliz com a trajetória de grandes jovens fazendo arrocha no Brasil. Antigamente, o arrocha não era muito bem valorizado, no começo. Hoje, graças a Deus, está nesse momento maravilhoso, a galera está abraçando muito. Sergipe é o país do forró e país do arrocha ao mesmo tempo”, salientou.

Ritmo que contagia

Nem mesmo a chuva impediu que Rejane Ramos levasse a filha Mariana Azevedo, 14, para curtir os shows de seus artistas favoritos. Às 17 horas, as duas já aguardavam, em frente ao palco, o início das apresentações que começaram no tempo previsto, duas horas depois.

Para curtir a noite com tranquilidade, a mãe garantiu uma espécie de ‘kit sobrevivência’. Na mochila, tinha capa de chuva, casaco, café, água, pão na chapa e até mesmo pamonha. “É pra passar a noite toda, porque minha filha ama esses cantores de hoje”, brincou Rejane.

Com sucesso de público em outras edições, mais fãs chegaram cedo para garantir lugar próximo ao palco. Foi o caso de Diana Santana, 17. “Arrocha enche bastante, então, é o melhor lugar que tem, né?”, disse a jovem, que também esteve acompanhada da mãe, Elaine Santos. Capa de chuva, sombrinha e água foram itens essenciais presentes na bolsa das duas.

Quem também marcou presença foi a carioca Cristiane Santiago. Residente em Sergipe há mais de nove anos, foi o show de Heitor Costa que a atraiu para o festejo. “Onde ele toca, eu vou”, contou animada. Chegou cedo e não demorou para fazer amizade. Com lugar garantido na grade do Arraiá, ela veio preparada para o clima chuvoso. “Capa, sombrinha e casaco na bolsa. Toda equipada”, completou.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Foto: Arthuro Paganini