Arraiá do Povo retoma shows com grandes atrações nesta Terça do Arrocha, em Aracaju

A espera acabou e os festejos juninos na Orla da Atalaia, em Aracaju, serão retomados nesta terça-feira, 17. Após três dias de suspensão dos shows, devido à instabilidade climática e pensando na segurança das pessoas, o Governo do Estado volta com a programação do Arraiá do Povo e da Vila do Forró, com expectativa de atrair grande público.

No Arraiá do Povo, o público vai retornar ao palco principal da Terça do Arrocha para conferir as apresentações de Raquel dos Teclados, às 19h, Silvano Sales, às 21h, Heitor Costa, às 23h, e Devinho Novaes, à 1h, além de Alysson Lima, no Palco 360º, nos intervalos entre as bandas.

Na Vila do Forró, a programação segue no Coreto, no Barracão da Sergipe e no Teatro. No Coreto, as apresentações iniciam às 17h30, com Nanã Trio, seguido por Batista do Acordeon, às 19h. No Barracão da Sergipe, o público poderá conferir os shows de Nilson do Forró, às 19h, Quadrilha Balança Mais não Cai, às 20h30, e Brenno Mathos, às 21h30. Já no Teatro, os espetáculos ficam por conta de As Divas Guerreiras da AAACASE, com a peça ‘Forró e Tradição’, às 18h30, e o Coletivo Cênico, com ‘Balaio de contos, cantos e encantos’, às 20h.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Raquel dos Teclados

21h – Silvano Sales

23h – Heitor Costa

1h – Devinho Novaes

Palco 360º (no intervalo entre as bandas) – Alysson Lima

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Nanã Trio

19h – Batista do Acordeon

Teatro

18h30 – Forró e Tradição (As Divas Guerreiras da AAACASE)

20h – Balaio de contos, cantos e encantos (Coletivo Cênico)

Barracão da Sergipe

19h – Nilson do Forró

20h30 – Quadrilha Balança Mais não Cai

21h30 – Brenno Mathos

Foto: Arthuro Paganini