Arraiá do Povo reúne forrozeiros com shows na antevéspera de São João

O Arraiá do Povo, promovido pelo Governo de Sergipe, consolidou-se como um dos principais destinos turísticos do país durante o período junino. Em sua terceira edição consecutiva, o evento já detém o título de maior São João à beira-mar do Brasil, reafirmando o compromisso com a valorização das tradições culturais que atravessam o estado. Neste domingo, 22, a programação seguiu embalando milhares de forrozeiros com atrações sergipanas e nacionais.

Marcelo Balla, Nuzio Medeiros, Tierry, Fabiano Guimarães e Chirlys Trindade foram os nomes de mais uma noite e shows. Desde a abertura dos festejos de 2025, mais de 80 artistas passaram pelo palco principal e 360º. A previsão é que o Arraiá do Povo e a Vila do Forró recebam cerca de 700 atrações ao longo dos 60 dias, com 90% da programação sendo composta por artistas de Sergipe.

Para o cantor sergipano Marcelo Balla, a iniciativa é carregada de um olhar sensível e de valorização para a categoria. “São 60 dias de forró e a gente vê que todos os dias a grade é composta por artistas sergipanos. Temos a oportunidade de estar em um grande palco, que traz artistas nacionais, que projeta artistas para o cenário nacional, com uma grande estrutura, mostrando o nosso trabalho para um grande público. A gente só tem a agradecer ao Governo do Estado pela oportunidade”, destacou o cantor, que marcou presença no Arraiá do Povo pelo segundo ano consecutivo.

Responsável por abrir a noite de shows neste domingo, Balla trouxe uma proposta diferente para o palco do ‘País do forró’ e embalou o público com músicas do seu recente álbum ‘Lambregão do São João’. A novidade propõe uma releitura das músicas juninas, com ritmos da lambada e do brega. “Esse audiovisual trouxe uma alegria muito grande. A gente ficou no ‘Top 100 Brasil’ do YouTube. Então, a gente traz esse repertório especial, aproveitando que está chegando pertinho do dia de São João e que a galera já está toda no clima”, acrescentou.

O festejo seguiu com o forró do potiguar Nuzio Medeiros. “Tenho um carinho especial demais por Sergipe. Sempre que eu venho sou muito bem recebido. Estar aqui no Arraiá do Povo sempre foi um sonho. Tocar pra essa multidão aqui, nessa Orla tão linda… eu estou muito feliz”, afirmou. Voz marcante na popular canção ‘Ritmo da Sanfoninha (Fomfomrom)’, Nuzio animou o público com músicas juninas e ritmos românticos.

Uma das vozes mais aguardadas da noite, o cantor e compositor Tierry subiu ao palco logo em seguida. Com um repertório marcado pelo arrocha sertanejo, o artista baiano, que celebra dez anos de carreira solo neste ano, já emplacou diversos sucessos nacionais. Entre os hits mais populares estão as canções ‘Hackearam-me’ e ‘Rita’, ambas lançadas em 2020.

“Estou muito feliz. Em primeiro lugar, estar no Nordeste, nesse momento, eu como baiano, me sinto com aquela sensação de nostalgia de poder ver essas festas que a gente sempre curtiu e sempre fez questão de vir antes da carreira de cantor. Vir aqui hoje a Sergipe, para mim, é uma honra muito grande”, celebrou.

Para fechar a maratona de shows deste domingo, palco e público receberam o cantor e sanfoneiro Fabiano Guimarães. Em homenagem aos artistas da terra, ele também embalou o público com músicas de bandas sergipanas que fazem parte da história do forró. Entre elas, sucessos de Calcinha Preta e Iguinho e Lulinha.

Nascido em Campina Grande/PB, Fabiano contou da felicidade em estar de volta ao Arraiá do Povo pelo terceiro ano consecutivo. “No primeiro ano a gente esteve junto com Santanna, o Cantador, que é meu amigo irmão. Encerrei o dia naquela festa linda. Ano passado, junto com Bruno e Marrone. E esse ano a gente está junto com Tierry, Nuzio Medeiros e Marcelo Balla. Para mim, é uma alegria”, relembrou.

No Palco 360º, foi o som da sergipana Chirlys Trindade que garantiu a diversão do público durante os intervalos do palco principal. O show foi marcado por releituras do forró das antigas e ritmo de vaquejada: “Isso pra mim é muito importante, porque eu tenho 25 anos de carreira, e ter essa oportunidade de estar pela primeira vez no Arraiá do Povo é incrível. É um sinal de que vale a pena insistir nos nossos sonhos, que o momento, quando for da vontade de Deus, chega”.

Diversão e segurança

O público também aproveitou para curtir os shows deste domingo. É o caso de Bárbara Katary, que chegou em Sergipe na véspera acompanhada do esposo e do filho, para curtir os festejos juninos do estado. “Sou de Salvador, já passei aqui muito tempo atrás, mas não lembrava como era. Esse ano, quis vir, porque ouvi falar muito bem do São João daqui”, contou.

A baiana marcou presença para curtir e adorou. “Vou vir todos os dias pra cá. Um ambiente super acolhedor, você vê que vem muita criança, muito idoso, família, comida legal, bebida, as barraquinhas… eu gostei de tudo”, completou.

Já os irmãos mineiros João e Maria Cândido sempre passam o período junino na capital sergipana. “O que eu mais gosto é da estrutura, dá mais segurança para a gente. Inclusive, esse ano, com essa mudança, está melhor que nos anos anteriores. O espaço está mais organizado, não tem só aquele show centralizado em um lugar só”, disse João sobre uma das novidades desta edição, o Palco 360°.

Acompanhada da filha, genro e neto, a carioca Lúcia Silva de 80 anos, também esteve no penúltimo domingo do Arraiá do Povo. Apesar de ser natural do Rio de Janeiro, apaixonou-se por Sergipe e, há mais de 22 anos, fez do estado a sua morada. Para Lúcia, a organização do evento junino foi o que mais chamou sua atenção.

“Estou vindo hoje pela primeira vez, mas venho todo ano, gosto muito. Mesmo quando a arena está muito cheia, você vê que tem muita organização, muito policiamento, principalmente. A nossa polícia aqui não brinca, fica de olho mesmo. É uma festa linda, maravilhosa, porque a melhor parte daqui do São João é a arena do forró”, ressaltou.

País do Forró

Foto: Diego Souza