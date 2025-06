ARRAIÁ DO POVO REÚNE MAIS DE 23 MIL PESSOAS EM NOITE QUE CELEBRA POTÊNCIA DE VOZES FEMININAS NA MÚSICA

Em celebração aos tradicionais festejos juninos, o Arraiá do Povo segue animando as noites de diversos forrozeiros na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju. Nesta quinta-feira, 19, foram as vozes femininas que dominaram o palco em mais uma edição da ‘Quinta Delas’, iniciativa do Governo de Sergipe que fomenta o protagonismo feminino na música sergipana e nacional. Vitória Freitas, Márcia Fellipe, Taty Girl, Ju Marques e Vanessa Porto embalaram mais de 23 mil turistas e sergipanos com ritmos do forró eletrônico, piseiro, vaquejada e, até mesmo, arrocha e brega.

Daniele Santos já tinha ouvido falar sobre o maior São João à beira-mar do Brasil, especialmente pelos pais, que sempre marcam presença no festejo. Foi neste ano que a oportunidade surgiu para a baiana, e ela saiu de Salvador, onde reside, para curtir o período junino junto ao restante da família que mora em Sergipe. Esta foi a sua primeira noite no Arraiá do Povo, atraída pela ‘Quinta Delas’. “A gente veio prestigiar as mulheres no forró. É muito importante, principalmente pro empoderamento feminino. Então, quando tem um dia específico só de mulher, tem que vir”, frisou.

Da Barra dos Coqueiros, região metropolitana de Aracaju, Pâmela Barbosa e a filha também marcaram presença no evento. Fãs de Márcia Fellipe, saíram de casa às 16h para garantir um lugar na grade do show. “Quando a gente é fã, não mede esforços para poder estar presente, prestigiar e garantir a grade. Esse é o momento que a gente aproveita para estar frente a frente com ela”, disse Pâmela. A filha, Géssica Barbosa, completou: “Ter um dia só pra elas, reconhecer o poder delas na música, é muito importante”.

A iniciativa também foi elogiada pela intérprete de libras Elisana Alves. Ela integra o grupo de profissionais que reforçam a inclusão da comunidade surda durante os festejos juninos, através da parceria entre a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) com o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (Ipaese). Nesta noite, seguindo a iniciativa de destacar o protagonismo feminino, o instituto também organizou uma equipe de intérpretes para os shows composta apenas de mulheres.

“É louvável que o Governo coloque um dia só para mulheres. Continuamos a luta pelos nossos direitos que, de fato, ainda não estão bem afirmados na sociedade. Ainda tentam diminuir a mulher de algum jeito. Esse dia é um reconhecimento por toda a luta que veio de anos e de outras mulheres também”, pontuou.

Esta foi a primeira noite de shows do casal de turistas Arnaldo e Andrea, que ficaram encantados pela organização e decoração do evento. “Viemos da Bahia para o São João daqui que é muito famoso e aconchegante. Todo mundo gosta, é muito bem falado, e a gente gosta bastante daqui”, contou Arnaldo.

Protagonismo fortalecido

Quem abriu a maratona de shows foi a cantora e compositora Vitória Freitas. Natural do Acre, a artista tem se destacado no cenário da música nacional com um repertório marcado pelo forró, vaquejada e piseiro. Ela celebrou a iniciativa do Governo de Sergipe que impulsiona o protagonismo feminino ao reservar um dia exclusivo para shows de artistas mulheres durante o Arraiá do Povo.

“Eu acho incrível. São mulheres que eu admiro demais na música, que eu me inspiro de verdade. A gente tem mais desafios por ser mulher. Acho que não tem nem o que questionar e quando você vê uma iniciativa dessa, fica feliz. A palavra é felicidade”, salientou sobre a expansão de espaços cada vez mais ocupados por mulheres.

A noite seguiu animada ao som da amazonense Márcia Fellipe. Um dos grandes nomes do forró eletrônico nacional, a cantora tem desenvolvido projetos que impulsionam o protagonismo feminino na música, como o festival ‘Forró e Mulher’, previsto para acontecer em Fortaleza, no Ceará, no segundo semestre de 2025. Presente em outras edições do Arraiá do Povo, a ‘fenomenal’, como também é chamada pelos fãs, também celebrou a iniciativa da ‘Quinta Delas’. “A gente também assina a cultura do nosso país. Então, agradeço ao Governo de Sergipe por essa oportunidade. Fico feliz demais”, ressaltou.

Logo após, a voz e a arte da cearense Taty Girl tomaram conta do palco e embalaram o público noite adentro. “Hoje, as mulheres estão em alta, graças a Deus. A luta é grande, mas a gente chega lá. Estou muito feliz de estar aqui, é um prazer estar de volta. Preparei o melhor de mim para todo mundo”, disse.

Quem fechou a noite foi a cantora Ju Marques, de Ceilândia/DF, que também garantiu a diversão de turistas e sergipanos em mais uma noite da ‘Quinta Delas’. “O movimento feminino, cada vez mais, vem conquistando seu espaço no cenário musical, mediante o machismo enraizado na nossa cultura. Mas a mulherada está vindo com uma força muito grande. Grandes talentos estão aparecendo e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar cantando no Brasil inteiro, cativando o público”, afirmou.

O show de Ju Marques foi marcado por serestas nacionais e internacionais, uma de suas marcas registradas. “Estou sendo muito abraçada pelo público sergipano e muito feliz de estar aqui com vocês e fazer parte desse cenário feminino no forró e no arrocha. Para mim, é uma grande honra”, disse a artista que já possui uma gravação de DVD prevista para 16 de julho, no Mercado Municipal de Aracaju.

O som não parou nem mesmo nos intervalos entre as bandas do palco principal. Nesses períodos, o Palco 360° ganhou vida ao som de Vannessa Porto, com um repertório que mesclou diversos ritmos, entre o arrocha, brega e forró. Para a cantora, a ‘Quinta Delas’ enaltece não apenas o protagonismo feminino, mas também os artistas sergipanos.

“É muito importante a gente trazer esses artistas, dar espaço, voz e vez. Esse palco 360° tem muito esse teor, porque 90% dos artistas ou mais são sergipanos ou moram aqui. Estou muito grata e honrada. Quero agradecer ao Governo de Sergipe. Eu sou uma filha da casa já, me sinto muito bem acolhida aqui”, finalizou Vannessa.

País do Forró

Foto: Diego Souza