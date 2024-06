Arraiá do Povo terá programação dedicada ao arrocha nesta terça-feira

A terceira noite do Arraiá do Povo, que acontece nesta terça-feira, 4, traz uma novidade: a Terça do Arrocha, dedicada ao romantismo e à sofrência desse ritmo popular no Nordeste. A partir das 19h, Natanzinho Lima sobe ao Palco Rogério, seguido de Silvano Sales, às 21h, e de Unha Pintada, às 23h.

A programação da Vila do Forró promete mais uma noite animada e repleta de tradição. Ao som do acordeon e zabumba, o Coreto da Eneva recebe Odir Caius, às 17h30. No Barracão da Sergipe, a festa se intensifica com Heribas do Forró, às 19h, seguido pela Quadrilha Junina de Idosos Alegria de Viver, às 20h30, e para fechar a noite, às 21h30, a Banda Somos Loucos assume o palco.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Programação da noite:

Arraiá do Povo

19h – Natanzinho Lima

21h – Silvano Sales

23h – Unha Pintada

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – Odir Caius

Barracão da Sergipe

19h – Heribas do Forró

20h30 – Quadrilha Junina de Idosos Alegria de Viver

21h30 – Banda Somos Loucos

Foto: Isis Oliveira