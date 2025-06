ARRAIÁ DO POVO TERÁ SHOW DE MARI FERNANDEZ EM NOITE DE ARTISTAS FEMININAS NESTA QUINTA, NO ARRAIÁ DO POVO

O público do Arraiá do Povo 2025, evento realizado pelo Governo do Estado, vai curtir uma programação composta apenas por artistas mulheres nesta quinta-feira, 12, na Orla da Atalaia, em Aracaju. A segunda noite da ‘Quinta Delas’ será aberta pela cantora Gil Mendes, às 19h, seguida por Mari Fernandez, às 21h, e, depois, Luiza Martins, às 23h. Tatah Santana vai garantir a animação durante os intervalos, no Palco 360º.

Quem passar pela Orla da Atalaia neste 12 de junho, Dia dos Namorados, também vai poder aproveitar as atrações da Vila do Forró, que reúnem música, tradição e teatro. A partir das 17h30, o Coreto da Vila vai receber Junior do Acordeon. Já no Teatro, às 18h30, os visitantes vão assistir ao espetáculo ‘O mugido do boi Janeiro lá pras bandas de Sergipe’, da Cia de Teatro Mamulengo Baile Estrela. A programação teatral seguirá com a peça junina ‘Entre laços e fitas’, apresentada por Hayffa Show e Eventos, às 20h.

Ainda na Vila do Forró, o Barracão da Sergipe receberá a dupla Chico Queiroga e Antônio Rogério, às 19h, Feira do Caju – Nu Tempo Dance, 20h30, e os Três Muleques, às 20h30.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa

Arraiá do Povo

19h – Gil Mendes

21h – Mari Fernandez

23h – Luiza Martins

Palco 360º (nos intervalos): Tatah Santana

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Junior do Acordeon

Teatro

18h30 – O mugido do boi Janeiro lá pras bandas de Sergipe (Cia de Teatro Mamulengo Baile Estrela)

20h – Entre laços e fitas (Hayffa Show e Eventos)

Barracão da Sergipe

19h – Chico Queiroga e Antônio Rogério

20h30 – Feira do Caju – Nu Tempo Dance

21h30 – Três Muleques

Foto: Isis Oliveira