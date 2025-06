Arraiá do Povo traz Iguinho e Lulinha entre as atrações deste domingo, 1º

A terceira noite de festejos juninos na Orla da Atalaia, em Aracaju, promete movimentar ainda mais o “País do Forró”, com a programação realizada pelo Governo de Sergipe. A partir das 17h, a Vila do Forró abre as portas para o público e, às 19h, os shows do Arraiá do Povo têm início com Danielzinho Kaceteiro, seguido por Kátia Cilene, às 21h, e, para fechar a noite, Iguinho e Lulinha, às 23h.

A Vila do Forró segue trazendo muitas atrações e fomento à cultura sergipana. No Coreto, às 17h30, se apresenta o Trio Coração Nordeste, em seguida, às 19h, é a vez do Trio Meu Xodó. Também às 19h, no Barracão da Sergipe, inicia o Concurso de Quadrilhas Juninas Asquajuse. No Teatro, o público poderá apreciar, às 18h30, a peça ‘Segurança Urgente’, do Grupo de Teatro Energisa e, às 20h30, o espetáculo ‘Dando nó em pingo d’água’, da Eitcha Companhia de Teatro.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Danielzinho Kaceteiro

21h – Kátia Cilene

23h – Iguinho e Lulinha

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Trio Coração Nordeste

19h – Trio Meu Xodó

Barracão

19h – Concurso de Quadrilhas Juninas Asquajuse

Teatro

19h30 – Segurança Urgente (Grupo de Teatro Energisa)

20h30 – Dando nó em pingo d’água (Eitcha Companhia de Teatro)

Foto: Diego Souza