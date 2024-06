Arraiá do Povo traz Mano Walter e Adelmario Coelho na programação deste sábado, na Orla de Atalaia

Neste sábado (15), a programação junina do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, estará, em mais uma noite, voltada para o forró vaquejado e tradicional. A primeira atração da noite a se apresentar no Palco Rogério, às 19h, é Zé Tramela. Em seguida, às 21 horas, o forró tradicional toma conta com o artista Adelmário Coelho, acompanhado do cantor alagoano Mano Walter, às 21h. A partir de 1h, quem encerra a programação é a banda Skama de Peixe.

A programação da Vila do Forró tem início a partir das 16h, no Barracão da Sergipe, com a Filarmônica Pe. Manoel Araujo (Ribeirópolis), seguida do Teatro de Bonecos (Cecé Vieira), às 17h, do Espetáculo Balaio de Cantos, Contos e Encantos, às 17h40, além de Érick Souza, às 19h, Quadrilha Junina Unidos do Arrastapé, às 20h30, Zé Rozendo e Banda, às 21h30, e encerrando com a Banda Dez Porcento, às 23h. No Coreto da Eneva, as apresentações ficam por conta de Edelson Pantera, às 17h30, e Luiz Rodrigues e Retalhos Nordestinos, às 19h30.

Além dos eventos realizados na Orla de Atalaia, a capital sergipana ainda conta com a semifinal do Concurso de Quadrilhas Gonzagão, que vai acontecer a partir das 17 horas.

País do Forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Confira a programação desta sexta-feira, 15/06:

Arraiá do Povo (Palco Rogério)

19h – Skama de Peixe

21h – Adelmário Coelho

23h – Mano Walter

1h- Zé Tramela

Vila do Forró

Coreto da Eneva

17h30 – Edelson Pantera

19h30 – Luiz Rodrigues e Retalhos Nordestinos

Barracão da Sergipe

16h – Filarmônica Pe. Manoel Araujo (Ribeirópolis)

17h – Teatro de Bonecos (Cecé Vieira)

17h40 – Espetáculo Balaio de Cantos, Contos e Encantos

19h – Érick Souza

20h30 – Quadrilha Junina Unidos do Arrastapé

21h30 – Zé Rozendo e Banda

23h – Banda Dez Porcento

Semifinal do Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão – a partir das 17 horas

Cangaceiros da Boa

Rala-rala

Amor Caipira

Pioneiros da Roça

Meu Sertão

Unido em Asa Branca

Séculos XX

Xodó da Villa

Raio da Silibrina

Foto: Moema Costa