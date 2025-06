Arraiá do Povo, Vila do Forró e Arrastapé movimentam o sábado com muita música e cultura nordestina

Este sábado (14), será de muita animação para sergipanos e turistas que curtem o ciclo junino no ‘país do forró’. Com uma programação repleta de atrações para todos os gostos, os palcos do Arraiá do Povo, Vila do Forró e Arrastapé do 18 serão tomados por shows musicais, espetáculos teatrais e muito forró.

No Arraiá do Povo, montado na Orla da Atalaia, a noite será embalada por grandes nomes do forró e do piseiro: às 19h, Ygor Raniere; 21h, Ávine Vinny; 23h, Matheus Fernandes e, fechando a noite, Guilherme Dantas sobe ao palco 1h. Nos intervalos, o Palco 360º garante a animação com Corisko do Trovão.

Na Vila do Forró, o clima de tradição começa no Coreto, às 17h30, com Ivanildo do Acordeon. O teatro também tem vez com duas apresentações: 18h30, “Quem vê cara não vê coração”, do Mamulengo de Cheiroso, 20h, e “Faz de conta no ciclo junino”, da Companhia Ponto de Teatro. No Barracão da Sergipe, a programação inclui a Ópera do Milho, às 19h; Caceteiras de Mestre Rindú, 20h30; Cana com Limão, 21h30; e César Silva, às 23h.

O Arrastapé do 18 do Forte também promete agitar o público com uma programação de grandes shows: às 20h, Ninéia Oliveira abre a noite, seguida por Fogo na Saia, às 22h, Solange Almeida, à meia-noite, e Mikael Santos, às 2h da manhã.

País do Forró

O Arraiá do Povo e a Vila do Forró são uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Confira a programação completa:

Arraiá do Povo

19h – Ygor Raniere

21h – Ávine Vinny

23h – Matheus Fernandes

1h – Guilherme Dantas

Palco 360º (nos intervalos): Corisko do Trovão

Vila do Forró

Coreto

17h30 – Ivanildo do Acordeon

Teatro

18h30 – Quem vê cara não vê coração (Mamulengo de Cheiroso)

20h – Faz de conta no ciclo junino (Companhia Ponto de Teatro)

Barracão da Sergipe

19h – Ópera do Milho

20h30 – Cortejo folclórico com as Caceteiras de Mestre Rindú

21h30 – Cana com Limão

23h – César Silva

Arrastapé do 18

20h – Ninéia Oliveira

22h – Fogo na Saia

0h – Solange Almeida

2h – Mikael Santos

Foto: Diego Souza