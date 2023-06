Arraiá Kids oferece programação para toda família no Rancho RioMar

Musical São João no Sítio, Projeto Bacuri, cãocurso junino, brincadeiras e Feirinha da Gambiarra agitam o fim de semana na capital

Eventos acontecem no Arraiá Kids, no Rancho RioMar, com atrações gratuitas para toda família

O Rancho RioMar promove um fim de semana inteiro para a diversão de toda a família, com uma festança daquelas, em homenagem a São João. Nos dias 17 e 18 de junho, o espaço apresenta o Arraiá Kids, que traz em sua programação musical, shows, arrasta-pé, feirinha, adoção de pets, desfile pet e muita diversão. Toda magia e encanto das atrações fazem parte do roteiro junino que o RioMar preparou para o público em geral.

O colorido das bandeirolas, o som contagiante do forró, a beleza dos trajes típicos, brincadeiras, oficinas e barraquinhas com petiscos deliciosos, prometem transformar o Arraiá Kids em uma das programações mais arretadas deste São João.

No Sábado, dia 17, às 16h, o Rancho RioMar recebe o musical ‘São João no Sítio’, uma adaptação super divertida da obra de Monteiro Lobato. O público está convidado para viver grandes aventuras ao lado de Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde, Tia Anastácia, Dona Benta, Saci e a temida Cuca.

Seguindo a apresentação da trupe do Sítio do Picapau Amarelo, o Arriá Kids recebe a participação especial do Projeto Bacuri, às 17h, que traz para o Rancho a proposta de envolver os pequenos em uma viagem divertida, em torno dos clássicos infantis. Formado por Diane Veloso (voz), Alex Sant’Anna (voz e violão), Léo Airplane (sanfona), Rafael Ramos (teclado) e Betinho Caixa d’Água (percussão), o Bacuri promete uma festança danada de boa para toda a família.

Além da festança para os pequenos, o Rancho acolhe a Feirinha da Gambiarra, no sábado e domingo (dias 17 e 18), com a exposição de muito artesanato bacana e comidinhas deliciosas. O acesso aos eventos é gratuito, mediante apresentação do cadastro no SuperApp RioMar Aracaju e a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal).

No domingo, 18, das 15h às 20h, o Rancho será palco do ArraiAu Pet RioMar. Por lá, a auminação vai ficar por conta de atividades como Adoção de Estimação, desfile pet junino, Feirinha da Gambiarra pet e espaço para os filhos de quatro patas brincarem à vontade. O acesso ao ArraiAu é gratuito mediante apresentação de cadastro no SuperApp RioMar Aracaju e a doação de 1kg de ração para cães ou gatos.

Serviço

O quê? O Rancho de São João promove o Arraiá Kids – evento que reúne atrações como o musical São João no Sítio, com o Grupo Bezer; Projeto Bacuri, brincadeiras e oficinas para crianças e versão pocket da Feirinha da Gambiarra.

Quando? Sábado e domingo l Dia 17 junho, a partir das 16h l Dia 18, das 15h às 20h.

Onde? Rancho de São João, na área externa do RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Acesso? Gratuito, mediante apresentação de cadastro no SuperApp RioMar Aracaju, doação de 1kg de alimento não perecível (dia 17) e ração para cães ou gatos (dia 18).

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação