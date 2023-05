Arraiá Mirim 2023 promove diversão e cultura para as crianças nas festividades

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), organizou uma programação especial voltada para as famílias e o público infantil nas festividades juninas de 2023. Intitulado “Arraiá Mirim”, o evento contará com uma variedade de atrações, incluindo espetáculos teatrais, apresentações musicais, oficinas criativas, danças, quadrilhas juninas e contação de histórias. Com duração de 10 dias, a programação terá início em 3 de junho, na Orla da Atalaia, como parte integrante do Encontro Nordestino de Cultura 2023, tendo sequência nos dias 04, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 de junho, sempre às 17h.

O Arraiá Mirim proporcionará um ambiente seguro e aconchegante para as famílias desfrutarem do clima festivo junino, com a presença de artistas locais. A programação voltada para as crianças foi cuidadosamente elaborada, promovendo atividades que estimulam a criatividade, a imaginação e o aprendizado sobre a riqueza cultural nordestina e sergipana.

O primeiro dia do evento conta com a apresentação da quadrilha mirim, que será realizada espontaneamente com as crianças presentes, seguida pela apresentação teatral “A Cobra Grande”, do renomado grupo de teatro de bonecos Mamulengo do Cheiroso. A peça promete encantar adultos e crianças com uma história fascinante e envolvente.

A aposta na programação infantil desenvolvida pela Funcap é uma forma de despertar o interesse das crianças pela cultura regional e valorizar as tradições locais. O Arraiá Mirim é um evento aberto ao público, com entrada gratuita e acessível a todas as idades, garantindo momentos inesquecíveis de diversão, cultura e conhecimento para todos os participantes.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

03/06 – Sábado

17h: Quadrilha Mirim (espontânea)

17h30: Cia Loucurart – Espetáculo “Tributo ao Homem do Sertão” (censura Livre)

04/06 – Domingo

17h: Quadrilha Mirim (espontânea)

17h30: Denni Ellen – Espetáculo “Deste Nór” (censura Livre)

10/06 – Sábado

17h: Quadrilha Mirim (Espontânea)

17h30: Mamulengo do Cheiroso – Teatro de Bonecos – Espetáculo “A Cobra Grande” (censura livre)

11/06 – Domingo

17h: Quadrilha Mirim

17h30: Espetáculo “A Menina Miúda” (censura livre)

17/06 – Sábado

17h: Quadrilha Mirim (espontânea)

17h30: Espetáculo “Contos Fabulescos e Outras Peripécias” (Gustavo Floriano)

18/06 – Domingo

17h: Quadrilha Mirim (espontânea)

17h30: Espetáculo “Trupe Kadabra Juninas” (público infantil)

23/06 – Sexta-feira

16h: Mulheres da AAACASE – Espetáculo de Dança

17h: Quadrilha Mirim (espontânea)

17h30: Catálise Cia de Artistas “Cabeleira, o Musical” (censura livre)

24/06 – Sábado

16h: Orquestra Jovem de Sergipe

17h: Quadrilha Mirim (espontânea)

Oficina – Eitcha Cia de Teatro “Memórias Juninas” (carga horária 8 horas) Data 24 e 25 de Junho (público adulto)

25/06 – Domingo

17h: Quadrilha Mirim (espontânea)

17h30: Nu Tempo Dance – Espetáculo “Feira do Caju” (censura livre)

28/06 – Quinta-feira

16h às 18h: Trio Pé de Serra

Tarde inclusiva para PCD’s

29/06 – Sexta-feira

17h: Sociedade Filarmônica Maestro Abílio Pereira Leite (Itabaianinha)

30/06 – Sábado

17h: Instituto Música Maestro Antonio Silva (Ribeirópolis)

Arte: Ascom/Funcap