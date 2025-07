Arrasta Fé traz Mariene de Castro entre as atrações da última noite da festa ecumênica neste domingo

A primeira edição do Arrasta Fé, festa ecumênica realizada pelo Governo de Sergipe, chega ao fim neste domingo, 6, levando à Orla da Atalaia, em Aracaju, grandes nomes da música de matriz africana, com programação a ser iniciada mais cedo, às 17h. Após um final de semana cheio de fé e oração, a festa se encerra com expectativa de grande público.

Para abrir a última noite, sobe ao palco principal, Descidão dos Quilombolas, em seguida, Mariene de Castro e Nany Lessa . No intervalo entre as atrações, Afro Maria Tambor se apresentará no Palco 360º.

O Arrasta Fé é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Banese.

Confira a programação completa

17h – Descidão dos Quilombolas

19h – Mariene de Castro

21h – Nany Lessa

Palco 360º (no intervalo entre as bandas) – Afro Maria Tambô

Foto: Arthuro Paganini