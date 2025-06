Arrastapé do 18 abre sua 17ª edição nesta sexta-feira, dia 13, em Aracaju

Os forrozeiros terão mais uma opção de festa junina para aproveitar o período. A partir desta sexta-feira, 13, a comunidade do bairro 18 do Forte, na região conhecida como Baixa da Cachorrinha, na capital, Aracaju, será a anfitriã de mais um grande evento promovido pelo Governo do Estado, o Arrastapé do 18. Em sua 17ª edição, o evento será realizado em dois dias de programação, com shows de grandes nomes da música, reforçando o título de Sergipe como o “país do forró”.

Na primeira noite da festa, os shows iniciam às 20h, com Baú das Antigas; às 22h, Batista Lima; às 0h, Heitor Costa; e, para fechar, às 2h, Ju Marques. Já na segunda noite, as apresentações ficarão por conta de Ninéia Oliveira, às 20h; Fogo na Saia, às 22h; Solange Almeida, às 0h; e Mikael Santos, às 2h.

O Arrastapé do 18 é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, com patrocínio da Eneva, Iguá Sergipe e Maratá.

Confira a programação completa:

Dia 13/06 (sexta-feira)

20h – Baú das Antigas

22h – Batista Lima

0h – Heitor Costa

2h – Ju Marques

Dia 14/06 (sábado)

20h – Ninéia Oliveira

22h – Fogo na Saia

0h – Solange Almeida

2h – Mikael Santos

Foto: Marcos Rodrigues