ARRASTAPÉ DO 18 DÁ INÍCIO À 17ª EDIÇÃO COM GRANDES NOMES DO FORRÓ E ARROCHA NA PRIMEIRA NOITE DE FESTA

O Arrastapé do 18 deu início à 17ª edição em grande estilo na noite desta sexta-feira (13), reunindo milhares de forrozeiros. A abertura da festa foi marcada pelos shows de Baú das Antigas, Batista Lima, Heitor Costa e Ju Marques.

A tradicional festa do bairro 18 do Forte, na zona norte de Aracaju, é uma realização do Governo do Estado.

“O maior São João de bairro de Sergipe é aqui, no 18 do Forte. Tenho um carinho enorme por esta comunidade, por este bairro que me abraçou. Foi aqui que tudo começou. Eu, ao lado do meu amigo Cristiano Poconé, iniciamos esta festa em 2008. Esta é a 17ª edição presencial, além de uma live solidária realizada durante a pandemia”, afirmou o governador Fábio Mitidieri, destacando ainda que acompanhou os avanços da comunidade por meio da realização do evento.

A primeira banda a subir ao palco foi a sergipana Baú das Antigas, que emplacou sucessos do forró tradicional. “Para nós, é uma grande honra tocar na nossa casa e também fazer parte dessa grade de artistas nacionais”, afirmou o vocalista Robson Diniz. Já a cantora Fernanda Banderli destacou que, para a banda, é uma oportunidade de “mostrar o nosso trabalho, o forró das antigas, com músicas que marcaram época e que tocam o coração da galera”.

Em seguida, pelo segundo ano consecutivo no Arrastapé do 18, o artista Batista Lima subiu ao palco ao som das canções que marcaram a sua trajetória, como ‘Toma Conta de Mim’, ‘Minha Vida Sem Voce’, entre outras. “Primeiramente, quero agradecer por estar participando, pelo segundo ano consecutivo, dessa festa tão querida. No ano passado, foi tudo muito caloroso, amoroso. Foi um show lindo, no qual dividi o palco com grandes amigos e ainda contei com a participação do público”, expressou.

O artista sergipano Heitor Costa foi o terceiro a subir ao palco, trazendo carisma e energia para o público presente no ritmo do arrocha. “Estou muito feliz, ainda mais por ser frequentador há alguns anos aqui na Baixa. Agora, tenho a satisfação e o privilégio de, pela primeira vez, estar do outro lado, mostrando meu trabalho para esse povo maravilhoso da Zona Norte e de todas as regiões de Aracaju”, enfatizou.

Pela primeira vez cantando em Aracaju, a artista Ju Marques encerrou a primeira noite do Arrastapé do 18, com o repertório de músicas do rock internacional em ritmo de seresta. “Para mim, participar deste evento é uma grande quebra de barreira, porque eu vim de Brasília, era uma artista que cantava regionalmente lá e, depois de viralizar, comecei a ficar conhecida em todo o Brasil. Estar aqui é um ponto muito importante, uma virada de chave na minha carreira”, explicou.

A moradora do bairro 18 do Forte Nadja Conceição, que foi acompanhada pelo esposo e pelas primas, afirmou que participou de todas as edições do Arrastapé. “Não é porque moro aqui, mas é a melhor festa. Essa festa não deve acabar nunca, até porque eu mesma não vou para outro forró. Eu espero o ano todo”, ressaltou.

A autônoma Joelma Martins, do bairro vizinho Dom Luciano, afirmou que participa do evento pelo segundo ano consecutivo e destacou que a realização anual é essencial para a população que não tem condições de se deslocar para eventos mais distantes, como o Arraiá do Povo. “E a programação está ótima e hoje eu vim para Heitor Costa”, completou.

O Arrastapé do 18 é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, com patrocínio da Eneva, Iguá Sergipe e Maratá.

Confira a programação completa deste sábado, 14/06:

20h – Ninéia Oliveira

22h – Fogo na Saia

0h – Solange Almeida

2h – Mikael Santos

Foto: Jhonny Canon